Россиянам придется прививаться от гриппа отечественными препаратами
Импортные вакцины оказались недоступны.
Импортные вакцины оказались недоступны.
Как выяснили «Ведомости», импортные вакцины от гриппа сейчас недоступны россиянам. Обзвон частных медицинских компаний, проведенный корреспондентом «Ведомостей» как бы от лица заинтересованного клиента, показал, что в клиниках, принадлежащих «Медси» и «Мать и дитя», есть только вакцина «Гриппол плюс» производства компании «Петровакс фарм» (принадлежит «Интерросу» Владимира Потанина), у «Будь здоров» — «Гриппол плюс» и «Ультрикс» производства компании «Форт» (входит в «Нацимбио», принадлежащую госкорпорации «Ростех»), у «Чайки» — только «Ультрикс».
У поставщиков нет импортных вакцин, подтверждает гендиректор сети клиник «Доктор рядом» Александр Пилипчук. В 2017 г., вспоминает он, в «Докторе рядом» прививали иностранными вакцинами — «Ваксигриппом» французской Sanofi и «Инфлюваком» нидерландской Abbott.
У «Медси» есть «Ваксигрипп», уверяет заведующая отделением педиатрии центра на Красной Пресне Елизавета Хайми, есть и «Гриппол плюс», появится «Ультрикс». «Ваксигриппа» меньше, чем ожидалось, в Россию поставки сокращены, сообщает она, а «Инфлювака» нет и не будет.
«Инфлювак» был самой востребованной вакциной, говорит главная медсестра сети клиник «Альфа центр здоровья» Татьяна Тарасенко, но в 2018 г. Abbott не смогла ввезти ее в Россию. А Sanofi, считает она, не удовлетворила дополнительный спрос на «Ваксигрипп», который возник
Представитель Sanofi подтвердил, что в 2018 г. «Ваксигриппа» поставлено столько же, сколько и в 2017 г., вакцина доступна у дистрибуторов. Сертификацию «Ваксигрипп» нынешнего года прошел только на прошлой неделе, объясняет его отсутствие человек, знакомый с ходом сертификации: вакцина могла не успеть попасть в аптеки и клиники.
В 2018 г. поставок «Инфлювака» не будет — производство в Нидерландах загружено полностью, быстро обеспечить дополнительное производство не получится, сообщил представитель Abbott и пообещал, что поставки возобновятся в следующем эпидемиологическом сезоне.
Вероятно, это связано с низкой платежеспособностью населения, рассуждает гендиректор российского представительства аналитического агентства IQVIA Николай Демидов.
Возможно, компания решила минимизировать риски и перераспределить вакцины на другие европейские рынки, предполагает Демидов.
Импортные вакцины Минздрав централизованно не закупает. По данным «СПАРК-маркетинга», в первом полугодии 2018 г. «Инфлювак» закупали отдельные государственные поликлиники и больницы. Среди этих лечебных учреждений, по данным сайта госзакупок, —
В 2017 г. «Петровакс» поставил 1,6 млн доз «Гриппол плюс», в 2018 г. намерен поставить на 10% больше — пока не все аукционы завершены, сообщил его представитель и указал, что производственные мощности «Петровакса» позволяют выпускать 40 млн доз в год.
В аптечных сетях также не оказалось импортных вакцин от гриппа. На сайтах «А-меги», «Риглы» и «Горздрава» вакцин нет, у «Аптечной сети 36,6» — только «Гриппол плюс», у «Асны» — «Гриппол плюс» и «Ультрикс». Представитель «Эркафарма» подтвердил, что импортных вакцин нет, в наличии только российские.
Так государство популяризирует отечественные вакцины, рассказали «Ведомостям»
Минздрав предоставляет бесплатно только отечественные вакцины, а вопросы поставок лекарств находятся в ведении производителей, говорит представитель министерства: они самостоятельные юридические лица и не предоставляют информацию о своей коммерческой деятельности. В 2018 г. Минздрав закупил 62,2 млн доз вакцины от гриппа на 7,5 млрд руб. («Совигрипп», который производит «Микроген», принадлежащий «Ростеху», и «Ультрикс»), а в 2017 г. — 58,4 млн доз на 4,9 млрд руб., сообщил представитель «Нацимбио». Это связано с ростом вакцинации, объясняет он: в 2017 г. более 40% населения сделало прививку от гриппа, в нынешнем будет больше. Российские вакцины не хуже импортных, но дешевле, уверен представитель «Нацимбио».
Представитель «Риглы» отказался от комментариев. Представители «Мегафарма», «Асны», Роспотребнадзора и Росздравнадзора не ответили на запрос.