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09:46 (мск), источник: Ведомости

Россиянам придется прививаться от гриппа отечественными препаратами

Импортные вакцины оказались недоступны.

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Источник: Евгений Степанов / Ведомости

Как выяснили «Ведомости», импортные вакцины от гриппа сейчас недоступны россиянам. Обзвон частных медицинских компаний, проведенный корреспондентом «Ведомостей» как бы от лица заинтересованного клиента, показал, что в клиниках, принадлежащих «Медси» и «Мать и дитя», есть только вакцина «Гриппол плюс» производства компании «Петровакс фарм» (принадлежит «Интерросу» Владимира Потанина), у «Будь здоров» — «Гриппол плюс» и «Ультрикс» производства компании «Форт» (входит в «Нацимбио», принадлежащую госкорпорации «Ростех»), у «Чайки» — только «Ультрикс».

У поставщиков нет импортных вакцин, подтверждает гендиректор сети клиник «Доктор рядом» Александр Пилипчук. В 2017 г., вспоминает он, в «Докторе рядом» прививали иностранными вакцинами — «Ваксигриппом» французской Sanofi и «Инфлюваком» нидерландской Abbott.

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У «Медси» есть «Ваксигрипп», уверяет заведующая отделением педиатрии центра на Красной Пресне Елизавета Хайми, есть и «Гриппол плюс», появится «Ультрикс». «Ваксигриппа» меньше, чем ожидалось, в Россию поставки сокращены, сообщает она, а «Инфлювака» нет и не будет.

«Инфлювак» был самой востребованной вакциной, говорит главная медсестра сети клиник «Альфа центр здоровья» Татьяна Тарасенко, но в 2018 г. Abbott не смогла ввезти ее в Россию. А Sanofi, считает она, не удовлетворила дополнительный спрос на «Ваксигрипп», который возник из-за отсутствия «Инфлювака», — поставила столько же вакцин, сколько и в 2017 г.

Представитель Sanofi подтвердил, что в 2018 г. «Ваксигриппа» поставлено столько же, сколько и в 2017 г., вакцина доступна у дистрибуторов. Сертификацию «Ваксигрипп» нынешнего года прошел только на прошлой неделе, объясняет его отсутствие человек, знакомый с ходом сертификации: вакцина могла не успеть попасть в аптеки и клиники.

В 2018 г. поставок «Инфлювака» не будет — производство в Нидерландах загружено полностью, быстро обеспечить дополнительное производство не получится, сообщил представитель Abbott и пообещал, что поставки возобновятся в следующем эпидемиологическом сезоне.

Каждая страна ежегодно подает заявки на вакцины, но мощностей производства не хватает, чтобы удовлетворить весь спрос, отмечает человек, близкий к Abbott, в этом году компания решила не удовлетворять заявку России даже частично.

Вероятно, это связано с низкой платежеспособностью населения, рассуждает гендиректор российского представительства аналитического агентства IQVIA Николай Демидов.

«Инфлювак» в основном используется в коммерческом секторе, объясняет он: государство активно продвигает отечественные вакцины, а из-за низкого курса рубля стоимость импортных вакцин растет и может быть совсем неконкурентоспособна в сравнении с российскими — и не надо забывать, что большая часть вакцинации бесплатна.

Возможно, компания решила минимизировать риски и перераспределить вакцины на другие европейские рынки, предполагает Демидов.

Импортные вакцины Минздрав централизованно не закупает. По данным «СПАРК-маркетинга», в первом полугодии 2018 г. «Инфлювак» закупали отдельные государственные поликлиники и больницы. Среди этих лечебных учреждений, по данным сайта госзакупок, — медико-санитарная часть МВД России по Приморскому краю, Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина и др. Всего таких контрактов шесть, их общая стоимость превышает 400 000 руб.

В 2017 г. «Петровакс» поставил 1,6 млн доз «Гриппол плюс», в 2018 г. намерен поставить на 10% больше — пока не все аукционы завершены, сообщил его представитель и указал, что производственные мощности «Петровакса» позволяют выпускать 40 млн доз в год.

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В аптечных сетях также не оказалось импортных вакцин от гриппа. На сайтах «А-меги», «Риглы» и «Горздрава» вакцин нет, у «Аптечной сети 36,6» — только «Гриппол плюс», у «Асны» — «Гриппол плюс» и «Ультрикс». Представитель «Эркафарма» подтвердил, что импортных вакцин нет, в наличии только российские.

Так государство популяризирует отечественные вакцины, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры аптечной сети, клиники и производителя вакцин. По словам последнего из них, полностью вытеснить импортные вакцины с рынка государство не может, поскольку может случиться их нехватка и придется удовлетворять спрос с помощью всех компаний, в том числе иностранных.

Минздрав предоставляет бесплатно только отечественные вакцины, а вопросы поставок лекарств находятся в ведении производителей, говорит представитель министерства: они самостоятельные юридические лица и не предоставляют информацию о своей коммерческой деятельности. В 2018 г. Минздрав закупил 62,2 млн доз вакцины от гриппа на 7,5 млрд руб. («Совигрипп», который производит «Микроген», принадлежащий «Ростеху», и «Ультрикс»), а в 2017 г. — 58,4 млн доз на 4,9 млрд руб., сообщил представитель «Нацимбио». Это связано с ростом вакцинации, объясняет он: в 2017 г. более 40% населения сделало прививку от гриппа, в нынешнем будет больше. Российские вакцины не хуже импортных, но дешевле, уверен представитель «Нацимбио».

Демидов говорит, что формально никакой разницы между российскими и зарубежными вакцинами нет, все они проходят сертификацию и соответствуют мировым стандартам. Но обыватели и некоторые врачи, продолжает он, зачастую считают, что российские вакцины менее чистые, и предпочитают им зарубежные.

Представитель «Риглы» отказался от комментариев. Представители «Мегафарма», «Асны», Роспотребнадзора и Росздравнадзора не ответили на запрос.

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