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09:54 (мск), источник: Коммерсантъ

«Ведомости» сообщили о разделении недвижимого и движимого имущества

Минэкономики по поручению вице-премьера Дмитрия Козака разработало проект поправок в Гражданский кодекс, которые должны определить, какое имущество считается движимым, а какое — нет, для целей налогообложения, пишут «Ведомости».

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Источник: Reuters

Сейчас определение недвижимого имущество сформулировано размыто, из-за этого налогами в отдельных случаях облагается до половины оборудования промышленных предприятий. Связано это с тем, что налоговики переквалифицировали оборудование в недвижимое имущество.

По данным издания, законопроект предполагает более точное определение недвижимости. Под ним предлагается понимать земельный участок, а также здания и сооружения, которые являются объектами капитального строительства и прочно связаны с землей, т. е. их перемещение невозможно.

Законопроект, пишет газета, прошел все процедуры согласования и готовится для внесения в правительство. Федеральная налоговая служба до принятия закона не должна переквалифицировать движимое имущество собственника в недвижимое.

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