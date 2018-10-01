«Ведомости» сообщили о разделении недвижимого и движимого имущества
Минэкономики по поручению
Минэкономики по поручению
Сейчас определение недвижимого имущество сформулировано размыто,
По данным издания, законопроект предполагает более точное определение недвижимости. Под ним предлагается понимать земельный участок, а также здания и сооружения, которые являются объектами капитального строительства и прочно связаны с землей, т. е. их перемещение невозможно.
Законопроект, пишет газета, прошел все процедуры согласования и готовится для внесения в правительство. Федеральная налоговая служба до принятия закона не должна переквалифицировать движимое имущество собственника в недвижимое.
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