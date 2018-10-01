Мэр Екатеринбурга оценил строительство второй ветки метро в 60 млрд рублей

«Конечно, метро нам нужно, метро в планах. Понятно, что нам нужно сделать все для того, чтобы оно появилось. Но, (стоимость — ИФ) метро — 60 млрд рублей до ВИЗа (один из районов Екатеринбурга — ИФ)», — сказал А. Высокинский в интервью интернет-порталу Е1.ru.

По его словам, на первом месте стоит вопрос финансирования проекта из федерального, областного и местного бюджетов, хотя технологические решения по строительству метро уже приняты. Количество станций метро — тема вторичная.

Мэр отметил в интервью, что строительство метро является более предпочтительным проектом, чем предложенная чиновниками идея создания выделенных линий для скоростных трамваев. «Я (им — ИФ) говорю: но метро — это все-таки признак столичного города, это признак лоска. Надо делать метро», — подчеркнул мэр.