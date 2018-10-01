Мэр Екатеринбурга оценил строительство второй ветки метро в 60 млрд рублей
1 октября.
1 октября.
«Конечно, метро нам нужно, метро в планах. Понятно, что нам нужно сделать все для того, чтобы оно появилось. Но, (стоимость — ИФ) метро — 60 млрд рублей до ВИЗа (один из районов Екатеринбурга — ИФ)», — сказал А. Высокинский в интервью
По его словам, на первом месте стоит вопрос финансирования проекта из федерального, областного и местного бюджетов, хотя технологические решения по строительству метро уже приняты. Количество станций метро — тема вторичная.
Мэр отметил в интервью, что строительство метро является более предпочтительным проектом, чем предложенная чиновниками идея создания выделенных линий для скоростных трамваев. «Я (им — ИФ) говорю: но метро — это
Как сообщалось, в Екатеринбурге в настоящее время действует одна ветка метро, она состоит из девяти станций. Планируется строительство еще двух веток. Последняя на данный момент станция «Чкаловская» была открыта в июле 2012 года. Также сообщалось, что 25 сентября депутаты городской думы Екатеринбурга седьмого созыва на первом заседании утвердили кандидатуру заместителя губернатора Свердловской области А. Высокинского на должность главы города.