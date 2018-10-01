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10:09 (мск), источник: Интерфакс

Мэр Екатеринбурга оценил строительство второй ветки метро в 60 млрд рублей

1 октября. Interfax-Russia.ru — Новый глава Екатеринбурга Александр Высокинский оценил стоимость строительства второй ветки метро в городе в 60 млрд рублей.

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«Конечно, метро нам нужно, метро в планах. Понятно, что нам нужно сделать все для того, чтобы оно появилось. Но, (стоимость — ИФ) метро — 60 млрд рублей до ВИЗа (один из районов Екатеринбурга — ИФ)», — сказал А. Высокинский в интервью интернет-порталу Е1.ru.

По его словам, на первом месте стоит вопрос финансирования проекта из федерального, областного и местного бюджетов, хотя технологические решения по строительству метро уже приняты. Количество станций метро — тема вторичная.

Мэр отметил в интервью, что строительство метро является более предпочтительным проектом, чем предложенная чиновниками идея создания выделенных линий для скоростных трамваев. «Я (им — ИФ) говорю: но метро — это все-таки признак столичного города, это признак лоска. Надо делать метро», — подчеркнул мэр.

Как сообщалось, в Екатеринбурге в настоящее время действует одна ветка метро, она состоит из девяти станций. Планируется строительство еще двух веток. Последняя на данный момент станция «Чкаловская» была открыта в июле 2012 года. Также сообщалось, что 25 сентября депутаты городской думы Екатеринбурга седьмого созыва на первом заседании утвердили кандидатуру заместителя губернатора Свердловской области А. Высокинского на должность главы города.

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