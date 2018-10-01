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10:13 (мск), источник: Ведомости

Фонд Ролдугина получит из бюджета более 6 млрд рублей

Фонду «Талант и успех», одним из учредителей которого является музыкант Сергей Ролдугин, за три года из федерального бюджета выделят 6,3 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект федерального бюджета на 2019−2021 гг.

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В 2019 г. общие субсидии бюджета фонду планируются на уровне 2,09 млрд руб., в последующие два года — по 2,13 млрд руб. Всего, таким образом, 6,35 млрд руб.

Как следует из реестра субсидий федерального бюджета, в 2018 г. субсидии составляли 1,99 млрд, в 2017 г. — 1,21 млрд, в 2016 г. — 1,31 млрд, в 2015 г. — 0,58 млрд руб. В эти годы субсидии выделялись по линии Минспорта, Минкультуры и Минобразования, на предстоящие три года выделят Минпросвещения и Минкультуры.

Фонд «Талант и успех» учредил в 2014 г. образовательный центр «Сириус» на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи. Идея его создания и название придуманы президентом Владимиром Путиным. Он же возглавляет попечительский совет фонда и приезжает.

Заявленная цель «Сириуса» — «раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве».

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