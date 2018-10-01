Дональд Трамп согласился на новый договор USMCA вместо НАФТА

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По итогам переговоров по перезаключению Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), которые проходили в Оттаве, Канада, США и Мексика достигли трехстороннего соглашения о новом торговом договоре, который заменит НАФТА. Новое «модернизированное» соглашение получило название USMCA (the United States—Mexico—Canada Agreement, Соглашение США, Канады и Мексики). Страны планируют подписать его в течение 60 дней.

США, Канада и Мексика завершили длившиеся больше года переговоры о перезаключении соглашения НАФТА. Как говорится в совместном заявлении главы канадского МИДа Христи Фриланд и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, новый торговый договор USMCA даст «рабочим, фермерам, скотоводам и владельцам бизнеса соглашение высоких стандартов, благодаря которому появятся более свободные рынки, будет более справедливая торговля и будет обеспечен устойчивый экономический рост в регионе». Кроме того, договор укрепит позиции среднего класса, создаст новые и хорошо оплачиваемые рабочие места, а также «новые возможности почти 1 млрд человек, которые называют Северную Америку своим домом».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо позитивно оценил договоренность о новом торговом соглашении с США и Мексикой. «Это хороший день для Канады», — заявил он. Президент США Дональд Трамп в Twitter назвал договор «чудесным», по его словам, «USMCA — это историческая сделка». Впрочем, пока условия соглашения не раскрыты.

Основной целью соглашение НАФТА, которое действовало между тремя странами с 1994 года, было устранение барьеров в сфере торговли и инвестиций между США, Канадой и Мексикой. Пересмотр условий соглашения был одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. Вступив в должность президента США, Дональд Трамп практически сразу заявил, что намерен пересмотреть его или заключить новое соглашение. Фактически переговоры начались в августе 2017 года.

Позже США и Мексика договорились заключить отдельное двустороннее соглашение, которое заменит НАФТА. В частности, одним из условий соглашения было обещание Мехико нарастить закупки продовольствия в США. Среди других требований Вашингтона было повышение в автопроме доли продукции, произведенной внутри зоны, для возможности ввоза без пошлин с 62,5% до 75% (в основном речь идет об автомобилях, производимых в Мексике и затем экспортируемых в США, изначально американская сторона настаивала на повышении порога до 85%). Помимо этого две страны договорились, что в соглашении будет оговорка о том, что не менее 45% деталей должны производиться рабочими, оплата труда которых составляет не менее $16 в час.

Канаде было предложено присоединиться к сделке. США, выбрав жесткую позицию на переговорах, которые проходили в напряженной обстановке, в случае отсутствия договоренности с Канадой пригрозили повысить тарифы на импорт автомобилей из этой страны. Capital Economics оценивало, что согласование условий по импорту автомобилей может пройти быстро, однако проблемным остается вопрос доступа на рынок молочных продуктов. Отметим, Канада фактически приостановила переговоры в начале июня, после того как США повысили пошлины на импорт стали и алюминия из этой страны. В итоге Канада ввела ответные пошлины на американскую продукцию на $12,8 млрд. Как сообщил телеканал Global news со ссылкой на свои источники, Канада в новом соглашении в итоге пошла на уступки в секторе молочных продуктов, расширив допуск американских товаров на свой рынок. Также одним из камней преткновения была глава 19 Договора о НАФТА, которая предусматривает разрешение торговых споров в специальном арбитражном суде. Канада хотела сохранить ее и в новой редакции, а США выступают против. Согласно источникам телеканала, эта глава в новом договоре будет сохранена.

Ожидается, что новый договор USMCA будет подписан президентами США и Мексики и премьером Канады в течение 60 дней.