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16:34 (мск), источник: Коммерсантъ

В России стали чаще подделывать ирландский виски

Представители Ирландской ассоциации производителей виски (IWA) пожаловались, что в России стали производить больше подделок виски известных ирландских сортов.

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Источник: AP 2018

По словам юридического советника IWA Карлин Мэдиган, которую цитирует The Times, злоумышленники давно пытаются нажиться на репутации ирландского напитка. Больше всего контрафакта производится в США, однако в последнее время все чаще встречаются случаи подделок российского производства.

«В России в последнее время было вскрыто много случаев контрафактного производства, и мы весьма взволнованы тем, что происходит на рынке, — отметила госпожа Мэдиган.— Главное, чтобы не была нарушена вера потребителей в оригинальный продукт».

Для борьбы со случаями подделки ирландского виски власти страны давно принимают активные меры: заявки о защите прав оригинальных производителей направлены в соответствующие органы ЮАР, Австралии, России, Индии и Таиланда. Также ирландское Министерство сельского хозяйство сделало официальное представление в Бюро по контролю за рынком алкоголя и табака США для защиты местных потребителей от подделок ирландского виски.

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