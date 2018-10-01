В России стали чаще подделывать ирландский виски

Источник: AP 2018

По словам юридического советника IWA Карлин Мэдиган, которую цитирует The Times, злоумышленники давно пытаются нажиться на репутации ирландского напитка. Больше всего контрафакта производится в США, однако в последнее время все чаще встречаются случаи подделок российского производства.

«В России в последнее время было вскрыто много случаев контрафактного производства, и мы весьма взволнованы тем, что происходит на рынке, — отметила госпожа Мэдиган.— Главное, чтобы не была нарушена вера потребителей в оригинальный продукт».