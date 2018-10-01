В России стали чаще подделывать ирландский виски
Представители Ирландской ассоциации производителей виски (IWA) пожаловались, что в России стали производить больше подделок виски известных ирландских сортов.
Представители Ирландской ассоциации производителей виски (IWA) пожаловались, что в России стали производить больше подделок виски известных ирландских сортов.
По словам юридического советника IWA Карлин Мэдиган, которую цитирует The Times, злоумышленники давно пытаются нажиться на репутации ирландского напитка. Больше всего контрафакта производится в США, однако в последнее время все чаще встречаются случаи подделок российского производства.
«В России в последнее время было вскрыто много случаев контрафактного производства, и мы весьма взволнованы тем, что происходит на рынке, — отметила госпожа Мэдиган.— Главное, чтобы не была нарушена вера потребителей в оригинальный продукт».
Для борьбы со случаями подделки ирландского виски власти страны давно принимают активные меры: заявки о защите прав оригинальных производителей направлены в соответствующие органы ЮАР, Австралии, России, Индии и Таиланда. Также ирландское Министерство сельского хозяйство сделало официальное представление в Бюро по контролю за рынком алкоголя и табака США для защиты местных потребителей от подделок ирландского виски.