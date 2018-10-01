Котировки нефти Brent превысили $84 впервые за четыре года

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.48 мск подорожали на $1,68 до $84,40 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,06 до $74,31 за баррель.