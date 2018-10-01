Котировки нефти Brent превысили $84 впервые за четыре года
Котировки нефти Brent в понедельник 1 октября ускорили рост и превысили $84 за баррель впервые с ноября 2014 г.
Котировки нефти Brent в понедельник 1 октября ускорили рост и превысили $84 за баррель впервые с ноября 2014 г.
Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.48 мск подорожали на $1,68 до $84,40 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на ноябрь на торгах
Главным фактором подъема цен на нефть остаются опасения дефицита этого сырья. Рынок закладывает в котировки санкции США против энергетического сектора Ирана, вступающие в силу 4 ноября: они означают снижение предложения нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, отмечает Reuters.