Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Установлена личность женщины, откопанной в железном гробу
«Вас пропускают на круге» — новый способ обмана водителей
Татьяна Навка умилила соцсети трогательным фото с дочкой и мужем
На борту самолета возник конфликт с чемпионом РФ
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Решена загадка самой скандальной эротической картины XIX векаНа картине Гюстава Курбе "Происхождение мира", скорее всего, изображена французская балерина Констанс Кеньо
СМИ: Российский Ил-96 "страшно удивил" американцев
В джунглях Вьетнама нашли советского летчика
Андрей Малахов стал героем шоу «Когда все дома»
83-летний отец Агутина попал в финал шоу «Голос»
Опубликовано фото изувеченного Солнцева в операционной - СМИ
Лечусь до сих пор: Пьеха о борьбе с зависимостью
"Остаться честным перед самим собой": миллиардер отказал властям
Дорожные камеры начнут фиксировать еще 1 нарушение
Сказке конец: Жена Павла Воли сняла обручальное кольцо - СМИ
Дочь Куценко и Порошиной готовится к свадьбе - СМИ
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Как создать атмосферу прованса у себя дома
Фоторепортажи
8На Крымском мосту открылось движение для грузовиков
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
1 октября, источник: РИА Новости

Роскосмос исключил одну из версий появления отверстия в «Союзе»

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Комиссия исключила производственный брак как причину появления отверстия в «Союзе», заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Наверх
Источник: РИА Новости

По его словам, эксперты также подтвердили, что дыра в космическом корабле появилась преднамеренно.

Он отметил, что результаты расследования комиссии очень важны для поиска истины в этом инциденте.

«Теперь остается версия преднамеренного воздействия. Где это было сделано, установит вторая комиссия, которая работает», — сказал Рогозин в эфире Первого канала.

Глава корпорации напомнил, что 15 ноября члены экипажа МКС выйдут в открытый космос, чтобы осмотреть отверстие в корабле.

Он также отметил, что по договоренности с НАСА он не может комментировать ход расследования до его завершения.

«Скажу что-то лишнее, будет дыра в отношениях, скажу аккуратно — будет просто дыра в облике. Я предпочитаю сказать о дыре в облике», — резюмировал Рогозин.

Читайте также
В РКК «Энергия» заявили о допуске пристыкованного к МКС «Союза» к дальнейшей работе

Замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев, в свою очередь, заявил, что отверстие в «Союзе» с вероятностью 50 процентов появилось в космосе. Он отметил, что осмотр космонавтами внешней стороны корабля поможет в расследовании инцидента.

Крикалев также подчеркнул, что экипаж МКС болезненно реагирует на публикации СМИ о версиях появления дыры в обшивке «Союза».

Отверстие в корабле

В конце августа стало известно о появлении дыры в космическом корабле. Она была в бытовом отсеке «Союза», а не в спускаемом аппарате. При этом трещина не угрожала возвращению корабля на Землю.

Первоначально эксперты считали, что дыра появилась при попадании микрометеорита. Членам экипажа МКС удалось закрыть отверстие специальным герметиком.

Позднее стало известно, что трещина возникла в результате применения сверла. Источник агентства сообщил, что внутреннее расследование РКК «Энергия» (производителя корабля — прим.ред.) признало, что обшивку повредили намеренно, но не смогло найти виновных.

Все корабли «Союз» и «Прогресс» проверят на брак.

Следите за развитием темы«Утечка воздуха на МКС. Версии»
 В России изменились правила работы скорой помощи
'Сбежал с деньгами': визит Порошенко на свадьбу рассмешил Сеть
Землетрясение в Индонезии: диспетчер спас лайнер ценой жизни
Бойцы MMA устали во время поединка и бросили драться (видео)
Как обмануть рак? Поясняем открытие лауреатов Нобелевской премии
Трамп объяснил, почему он не пьет
Кто заменит Акинфеева в воротах сборной России по футболу
Дмитрий Киселев: Дом стоит 13 лет, Мазурин вымогает 13 миллионов
Спорт
Гус Хиддинк: Акинфеев — один из величайших российских вратарей Бывший главный тренер сборной России прокомментировал решение голкипера ЦСКА завершить международную карьеру
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Кино
Пугачева с детьми поддержала Галкина на премьере Артист представил анимационный фильм «Пришельцы в доме», где озвучил сразу трех персонажей
Недвижимость
В какую недвижимость вложиться, чтобы не прогадать
Назван самый свадебный город России
Россияне нашли способ заработать на своих квартирах
9 свежих идей для оформления комнаты разнополых детей
Горячие темы на «Детях»
Вингардиум Левиоса По многочисленным просьбам, тема про жилье в Дании.))) 584
Василиса Микулишна Выбор с последствиями 281
не люби мне мозги! Как помочь ребенку? Страхи 161
Кристина топ 10 имен 154
Леди
Жасмин, Зара, Бородина и Волкова: как правильно носить жакет Жакет может стать твоим сообщником в любой ситуации, он подружится и с джинсами, надетыми с дедушкиными кроссовками, и с вечерним платьем
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь