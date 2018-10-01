Роскосмос исключил одну из версий появления отверстия в «Союзе»

Источник: РИА Новости

По его словам, эксперты также подтвердили, что дыра в космическом корабле появилась преднамеренно.

Он отметил, что результаты расследования комиссии очень важны для поиска истины в этом инциденте.

«Теперь остается версия преднамеренного воздействия. Где это было сделано, установит вторая комиссия, которая работает», — сказал Рогозин в эфире Первого канала.

Глава корпорации напомнил, что 15 ноября члены экипажа МКС выйдут в открытый космос, чтобы осмотреть отверстие в корабле.

Он также отметил, что по договоренности с НАСА он не может комментировать ход расследования до его завершения.

«Скажу что-то лишнее, будет дыра в отношениях, скажу аккуратно — будет просто дыра в облике. Я предпочитаю сказать о дыре в облике», — резюмировал Рогозин.

Замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев, в свою очередь, заявил, что отверстие в «Союзе» с вероятностью 50 процентов появилось в космосе. Он отметил, что осмотр космонавтами внешней стороны корабля поможет в расследовании инцидента.

Крикалев также подчеркнул, что экипаж МКС болезненно реагирует на публикации СМИ о версиях появления дыры в обшивке «Союза».

Отверстие в корабле

В конце августа стало известно о появлении дыры в космическом корабле. Она была в бытовом отсеке «Союза», а не в спускаемом аппарате. При этом трещина не угрожала возвращению корабля на Землю.

Первоначально эксперты считали, что дыра появилась при попадании микрометеорита. Членам экипажа МКС удалось закрыть отверстие специальным герметиком.

Позднее стало известно, что трещина возникла в результате применения сверла. Источник агентства сообщил, что внутреннее расследование РКК «Энергия» (производителя корабля — прим.ред.) признало, что обшивку повредили намеренно, но не смогло найти виновных.