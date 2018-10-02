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09:09 (мск), источник: Ведомости

Зачем пенсионерам кредиты

Российские пенсионеры, раньше бравшие в долг у знакомых, теперь все активнее кредитуются в банках.

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Источник: РИА "Новости"

В первом полугодии 2018 г. число новых заемщиков старше 60 лет достигло 1,76 млн человек, это на 13,9% больше, чем годом ранее, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), получающего информацию в том числе от крупнейшего розничного кредитора — Сбербанка. А общая численность заемщиков старше 60 лет с действующими кредитами за год выросла на 10,7% до 8,28 млн человек: это 27% от 31 млн (прогноз Росстата на 2018 г.) россиян старше 60 лет.

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Опрос ФОМа 2015 г. свидетельствует, что россияне старше 60 лет предпочитали брать в долг у родственников и друзей (33% респондентов), а не оформлять кредит в банке (15%). Но жизненные обстоятельства в семье, проблемы в экономике, закредитованность близких и, как следствие, атомизация отношений склоняют к иному финансовому поведению.

По данным ОКБ, за год число кредитов наличными среди новых возрастных заемщиков не изменилось (1,17 млн человек), но средняя сумма займа выросла с 94 273 до 122 377 руб. Зато стало больше заемщиков с кредитными картами — с 0,35 млн в 2017 г. до 0,59 млн в 2018 г., а средняя сумма кредита по карте выросла с 34 905 до 60 902 руб. На 12,7% выросло число взявших автокредиты (средняя сумма — 0,7 млн руб.), на 58% — ипотеку (1,42 млн руб.).

Пенсионеры достаточно качественные заемщики: пенсии, пусть небольшие, выплачиваются стабильно, многие продолжают работать, они финансово дисциплинированны.
Источник: Ведомости

Но рост кредитования и востребованность кредитов у возрастных заемщиков не означают, что российские пенсионеры стали экономически более активны, отмечает соавтор исследования «Жизнь в долг: социальное значение долговых практик в жизни сообществ в России» социолог Полина Врублевская из Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

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В отличие от других заемщиков возрастные россияне часто берут деньги не для себя, а для детей и внуков, попавших в сложную ситуацию или с плохой кредитной историей.

В российском обществе старшее поколение активно помогает устроить и наладить жизнь своим потомкам, в том числе финансово, — это сложившаяся социальная норма, указывает Врублевская. С одной стороны, молодым людям и тем более молодым семьям с детьми нелегко самим обеспечить себе «достойную» или просто «нормальную», в глазах общества, жизнь. С другой — сами дети могут требовать от возрастных родителей продолжать обеспечивать их сравнительно комфортное существование. Кредиты для тех, кому за 60, — это еще один механизм, поддерживающий эту норму: другими способами обеспечить «нормальную жизнь» часто просто невозможно, резюмирует социолог.

Владимир Рувинский

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