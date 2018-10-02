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03:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Назначен новый глава Instagram

Сооснователи социальной сети Instagram Кевин Систром и Майк Кригер представили нового руководителя компании. Им стал Адам Моссери.

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Источник: instagram-press.com

«Адаму предстоит создать новую команду, он найдет людей на руководящие посты ключевых подразделений», — заявили сооснователи соцсети. Господин Моссери начинал свою карьеру как дизайнер, в 2008 году он присоединился к команде Facebook.

Напомним, 24 сентября господа Систром и Кригер неожиданно подали в отставку. По данным СМИ, такое решение может быть вызвано разногласиями с Марком Цукербергом, чья компания Facebook приобрела Instagram в 2012 году.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Основатели Instagram покидают компанию в творческом поиске».

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