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08:51 (мск), источник: РИА Новости

Опрос показал, сколько россиян следят за курсом доллара

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Более половины россиян — 56% — так или иначе следят за изменением курса доллара к рублю, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

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Источник: РИА Новости

«Интерес к ситуации на валютном рынке в последние несколько лет сохраняется на уровне свыше 50%, при этом все же фиксируется постепенное снижение. В сентябре 2018 года о том, что следят за изменением курса американской валюты, сообщили 56% граждан (в начале октября 2017 года — 60%)» — говорится в результатах.

Уточняется, что постоянно обращаются к данного рода информации 19% от числа всех опрошенных, 37% следят иногда, а 44% не следят вовсе.

Кроме того, из результатов опроса следует, что, по мнению россиян, через три месяца доллар будет стоить 72 рубля, а через год — 75,8 рубля.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 21 сентября среди россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью среди 1,6 тысячи респондентов. Максимальный размер погрешности с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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