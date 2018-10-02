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11:15 (мск), источник: РИА Новости

Костин заявил о поддержке Путиным предложения по дедолларизации экономики

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил РИА Новости, что президент РФ Владимир Путин в целом поддержал его предложения по дедолларизации российской экономики, при этом речь не идет о полном отказе от доллара.

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Источник: РИА Новости

«В целом, да», — сказал Костин, отвечая на вопрос, поддержал ли президент его предложения по дедолларизации. При этом Костин уточнил, что речь не идет о полном отказе от доллара. «Нет», — сказал глава ВТБ, отвечая на соответствующий вопрос.

В августе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и государственных банков, в списке которых значатся Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах.

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Этот законопроект, а также в целом ситуация с американскими санкциями активизировали обсуждение необходимости дедолларизации российской экономики, в частности глава ВТБ еще в июле представил Путину предложения, направленные на уход от доллара в международных расчетах, а в сентябре подробности «плана Костина» стали известны широкой публике.

В интервью газете «Известия» глава ВТБ рассказал о четырех основных направлениях своего плана ухода от доллара: ускоренный переход в расчетах по экспортно-импортным операциям на другие валюты, в том числе евро, юань или рубль; перерегистрация крупнейших холдингов РФ в российскую юрисдикцию; переход к размещению еврооблигаций через российский депозитарий; лицензирование всех участников фондового рынка по принципу единых правил работы.

Замминистра финансов Алексей Моисеев в сентябре же сообщил о поддержке Минфином «плана Костина», пояснив, что хождение доллара в России запрещать не планируется, но он должен перестать быть элементом обычного делового оборота. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что поддерживает многие предложения главы ВТБ по дедолларизации российской экономики, отметив, что роль доллара уже активно уменьшается. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина указывала, что ЦБ РФ уже проводит политику дедолларизации и будет ее продолжать.

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