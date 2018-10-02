Дмитрий Рогозин: Илон Маск пытается выдавить Россию с рынка космических запусков
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин считает, что Илон Маск намеренно продает
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин считает, что Илон Маск намеренно продает
Рогозин считает, что Пентагон США доплачивает Маску за то, чтобы цены его
Глава «Роскосмоса» считает, что Маск «играет несправедливо». «И, конечно, Россия не может конкурировать», — отметил Рогозин. Политик объяснил, что его корпорация не может требовать от Минобороны более высокой оплаты оборудования.
При этом Рогозин назвал Маска хорошим инженером и грамотным пиарщиком: «Он умеет представить товар лицом, сделать конфетку».
Летом компания Маска Space X подписала с Пентагоном США контракт на запуск военного спутника Falcon Heavy в космос. А также гендиректор компании Гвинн Шотвелл расказал, что Space X готова вывести на орбиту оружие, если это будет необходимо для обороны страны.
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