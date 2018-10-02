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10:21 (мск), источник: RTVi

Дмитрий Рогозин: Илон Маск пытается выдавить Россию с рынка космических запусков

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин считает, что Илон Маск намеренно продает ракеты-носители по заниженным ценам, чтобы «выдавать Россию с этого рынка». Такое мнение политик высказал 1 октября в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

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Источник: Госкорпорация «РОСКОСМОС»

Рогозин считает, что Пентагон США доплачивает Маску за то, чтобы цены его ракет-носителей на международном рынке были ниже. «Для того, чтобы выдавать Россию с этого рынка, он продает пуски от $40 млн до $50 млн». При этом, по словам Рогозина, сам Пентагон платит Маску за ракеты в разы больше — «в среднем примерно $150 млн за каждый пуск».

Глава «Роскосмоса» считает, что Маск «играет несправедливо». «И, конечно, Россия не может конкурировать», — отметил Рогозин. Политик объяснил, что его корпорация не может требовать от Минобороны более высокой оплаты оборудования.

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При этом Рогозин назвал Маска хорошим инженером и грамотным пиарщиком: «Он умеет представить товар лицом, сделать конфетку».

Летом компания Маска Space X подписала с Пентагоном США контракт на запуск военного спутника Falcon Heavy в космос. А также гендиректор компании Гвинн Шотвелл расказал, что Space X готова вывести на орбиту оружие, если это будет необходимо для обороны страны.

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