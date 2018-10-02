Дмитрий Рогозин: Илон Маск пытается выдавить Россию с рынка космических запусков

Рогозин считает, что Пентагон США доплачивает Маску за то, чтобы цены его ракет-носителей на международном рынке были ниже. «Для того, чтобы выдавать Россию с этого рынка, он продает пуски от $40 млн до $50 млн». При этом, по словам Рогозина, сам Пентагон платит Маску за ракеты в разы больше — «в среднем примерно $150 млн за каждый пуск».