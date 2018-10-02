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11:05 (мск), источник: BFM.ru

Непотопляемый «Кэшбери»

Ранее Центробанк назвал «Кэшбери» одной из самых масштабных из выявленных финансовых пирамид. В нее могли вложить деньги десятки тысяч людей. Компания обещает доходность до 600% годовых и продолжает работать. Каким образом?

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Источник: Reuters

Прокуратура Ростовской области намерена заблокировать сайты группы «Кэшбери». Иск о блокировке двух сайтов группы компаний направили в суд.

Сайт «Кэшбери» продолжает работать и привлекать новых инвесторов, несмотря на то, что Центробанк увидел в деятельности этого, так сказать, холдинга признаки классической финансовой пирамиды и передал соответствующую информацию в генпрокуратуру и МВД. Официальных заявлений «Кэшбери» не делал, но во внутреннем чате инвесторов успокаивают рассказами о том, что весь шум — происки конкурентов:

«Администрация в курсе сложившейся ситуации. Сейчас идет проверка вброса негативной информации. Мы принимаем меры для стабилизации ситуации. Как и в прошлый раз после фильма к компании появился интерес со стороны СМИ. Руководство компании готовит ответ. И настоятельно рекомендуем партнерам не давать интервью ни в один источник».

Под торговой маркой «Кэшбери» действуют несколько компаний. Среди них всегда есть микрокредитная организация, которую используют как витрину.

Таким компаниям достаточно выполнять минимальные законные требования, чтобы входить в реестр Центробанка.

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Сейчас эту роль выполняет компания «Варшава», ранее — МКК «Сардоникс» и МКК «Хризолит». Обе Центробанк исключил из реестра, поскольку они не осуществляли никакой микрофинансовой деятельности, говорит заместитель директора департамента по финансовым рынкам Банка России Андрей Медведев.

«При анализе мы видели, что они не осуществляют деятельности, то есть не предоставляют займов. Это нарушение профильного законодательства микрофонансирования. В рамках закона о микрофинансовой деятельности прописано, что компания, которая в течение года не выдала ни одного микрозайма, на этом основании должна быть исключена из реестра банка России. Мы боремся с пустышками, которых специально создают. Мы подобные компании исключаем из реестра».

Инвесторам, которые доверили свои деньги «Кэшбери», следует понимать, что никаких микрозаймов компания не выдает, а скорее всего — перераспределяет средства внутри участников.

Выплачивая прибыль одним за счет взносов других. Холдинг устроен таким образом, что за всем стоит британская компания с уставным капиталом в один фунт стерлингов. То есть в случае банкротства выяснять отношения придется за пределами российской юрисдикции с компанией, которая несет ответственность на один фунт.

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