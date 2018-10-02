АКРА: в 2019 году бюджет будет сбалансирован при цене на нефть ниже $50

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В 2018 году стоимость барреля Urals, при которой бюджет будет сбалансированным, составит около $59. Дальше этот показатель продолжит снижаться до $48,8 в 2019, 50,6 — в 2020. В 2021 он немного вырастет — до $51,2. Балансирующая бюджет цена нефти не опускалась ниже $50 с 2007 года ($26,7 за баррель). В 2009—2014 годах она стабильно превышала отметку в $100, затем начала снижаться.

В отличие от прошлых лет прогнозы правительства по нефтяным котировкам теперь выше балансирующей бюджет цены. В бюджет на 2019 год заложена цена Urals по $63,4, на 2020 — по $59,7, на 2021 — по $57,9.

По словам эксперта группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрия Куликова, балансирующая цифра снижается, потому что удается соблюдать бюджетное правило (на сверхдоходы при цене нефти выше $40 за баррель Минфин закупают валюту). Кроме того, на это положительно влияет повышение ставки НДС с 18 до 20% и улучшение собираемости части ненефтегазовых налогов.