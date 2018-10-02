Госдолг США поставил очередной рекорд

В прошлом месяце, по сообщению Конгресса США, займы федерального правительства страны за первые 11 месяцев 2018 финансового года составили 895 миллиардов долларов, что на 222 миллиарда долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

К 2020 году бюджетный дефицит США вернется к отметке в один триллион долларов, как это было во время первого президентского срока Барака Обамы. При этом, как отмечает издание, следует учитывать, что темпы роста долга уже превышают 1 триллион долларов в год. Так, в этом финансовом году госдолг вырос с 20 до 21 триллиона примерно за полгода.