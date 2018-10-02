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17:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Госдолг США поставил очередной рекорд

Государственный долг США вырос более чем на 1,2 триллиона долларов за 2018 финансовый год, который завершился 30 сентября. Как отмечает The Washington Examiner, в пятницу госдолг достиг максимального значения за все историю — 21,516 триллиона долларов.

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Источник: AP 2018

В прошлом месяце, по сообщению Конгресса США, займы федерального правительства страны за первые 11 месяцев 2018 финансового года составили 895 миллиардов долларов, что на 222 миллиарда долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

К 2020 году бюджетный дефицит США вернется к отметке в один триллион долларов, как это было во время первого президентского срока Барака Обамы. При этом, как отмечает издание, следует учитывать, что темпы роста долга уже превышают 1 триллион долларов в год. Так, в этом финансовом году госдолг вырос с 20 до 21 триллиона примерно за полгода.

Потолок госдолга назначен на 1 марта 2019 года, до этой даты правительство может заимствовать любые суммы. По мнению консерваторов в Конгрессе, из-за того что расходы правительства никак не ограничены, бюджетный дефицит в ближайшие годы продолжит расти.

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