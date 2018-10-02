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14:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Дмитрий Козак поддержал введение соцнормы энергопотребления

Представитель Дмитрия Козака подтвердил, что вице-премьер поддерживает проект о введении социальной нормы энергопотребления для населения, при превышении которой резко возрастают тарифы. Ранее об этом сообщал «Ъ».

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Вице-премьер Козак поддержал предложения Минэкономразвития и Минэнерго, касающиеся нормы потребления, однако конкретные параметры дифференциации тарифов еще прорабатываются, дано соответствующее поручение», — сказал Илья Джус (цитата по ТАСС).

Он добавил, что в правительстве давно обсуждается тема перекрестного субсидирования в электроэнергетике. По его словам, на совещании у вице-премьера 19 сентября «рассматривался комплекс мер по снижению объемов перекрестного субсидирования и его более справедливого распределения между группами потребителей».

Напомним, норму энергопотребления пытались ввести еще в 2013 году. Тогда она была установлена на уровне 50−190 кВт•ч в месяц на человека. Норму ввели в семи пилотных регионах, но в 2014 году реформу отложили.

Новая схема, которую поддержал господин Козак, предполагает более мягкие условия: 300 кВт•ч оплачивается по базовому тарифу, свыше 300 кВт•ч — по повышенному, свыше 500 кВт•ч — по «экономически обоснованному», но объем фиксируется не на человека, а на «точку подключения». Замглавы ФАС Виталий Королев отмечал, что введение социальной нормы энергопотребления будет стимулировать энергосбережение и снизит нагрузку на промышленных потребителей.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Счетчики подключают к потолку».

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