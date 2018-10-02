Россиян уличили в многомиллионных тратах на жилье в Европе

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В материалах отмечается, что более половины запросов россиян на покупку недвижимости за рубежом касаются курортных объектов — вилл и апартаментов. Пятерку наиболее востребованных стран у покупателей из России составили Франция, Италия, Кипр, Испания и Греция.

«В 2018 году активность покупателей по сравнению с 2017 годом была значительно выше. Число заявок на покупку недвижимости на Кипре и Мальте выросло на 40 процентов, во Франции, Италии и Испании — на 15−20 процентов», — отмечается в исследовании.

Аналитики Knight Frank подчеркивают, что структура спроса заметно изменилась с 2017 года, когда 65 процентов запросов приходилось на коммерческую недвижимость — торговые и офисные помещения.

Средний бюджет покупки россиянами зарубежной недвижимости за год не изменился и составляет порядка двух-четырех миллионов евро.