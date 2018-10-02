Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Внучка Романа Карцева назвала причину смерти артиста
Американцы посмеялись над российскими танками
Екатерина Климова показала, как проходит ее вечер с детьми
Летевший в Лондон самолет, сел в Сочи из-за смерти человека
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Решена загадка самой скандальной эротической картины XIX векаНа картине Гюстава Курбе "Происхождение мира", скорее всего, изображена французская балерина Констанс Кеньо
Как Польша снова рискнула ввязаться в конфликт с РФ
В джунглях Вьетнама нашли советского летчика
Лорак, Нагиев и участники: фото со съемок нового сезона «Голоса»
Марию Миронову «состарили» на 30 лет ради новой роли
49-летняя Меньшова в короткой юбке поразила стройными ногами
Умер мужчина, переспавший с шестью тысячами женщин
Жванецкий назвал причину смерти Карцева
Умер народный артист РФ, актер Роман Карцев
Сказке конец: Жена Павла Воли сняла обручальное кольцо - СМИ
Дочь Куценко и Порошиной готовится к свадьбе - СМИ
Фотограф объездил весь мир и снял людей на фоне их домов (фото)
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Фоторепортажи
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
16От заката до рассвета
15:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян уличили в многомиллионных тратах на жилье в Европе

По итогам лета 2018-го число заявок со стороны россиян на покупку зарубежной недвижимости выросло в полтора раза к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщается в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank, результаты которого имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Наверх
Источник: Martijn Adegeest/CC0

В материалах отмечается, что более половины запросов россиян на покупку недвижимости за рубежом касаются курортных объектов — вилл и апартаментов. Пятерку наиболее востребованных стран у покупателей из России составили Франция, Италия, Кипр, Испания и Греция.

«В 2018 году активность покупателей по сравнению с 2017 годом была значительно выше. Число заявок на покупку недвижимости на Кипре и Мальте выросло на 40 процентов, во Франции, Италии и Испании — на 15−20 процентов», — отмечается в исследовании.

Аналитики Knight Frank подчеркивают, что структура спроса заметно изменилась с 2017 года, когда 65 процентов запросов приходилось на коммерческую недвижимость — торговые и офисные помещения.

Средний бюджет покупки россиянами зарубежной недвижимости за год не изменился и составляет порядка двух-четырех миллионов евро.

Ранее эксперты компании Kalinka Group также проанализировали структуру спроса со стороны россиян на зарубежную недвижимость. По их статистике, самой популярной страной в этом отношении стал Кипр, на втором месте оказалась Великобритания, на третьем — Германия.

 Депутат Госдумы пожаловалась на нехватку зарплаты
Порошенко и Трампа с женами высмеяли в соцсетях. Фото
«Мы всегда играли в театр». Чем запомнился Роман Карцев
В Балтийском море горит пассажирское судно под флагом Литвы
Главы двух регионов покидают посты
В России могут ввести норму энергопотребления
Почему «Кэшбери», обещающая доход до 600%, все еще работает
Испанские журналисты хоронят «Реал Мадрид» перед игрой в Москве
Альтернатива человеку: на Земле возможна морская цивилизация
Спорт
В США возобновили дело в отношении Роналду об изнасиловании В пятницу немецкий журнал Spiegel сообщил, что американка Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Кино
Лорак, Нагиев и участники: фото со съемок нового сезона «Голоса» Стала известна дата старта «Голоса 7» в эфире
Недвижимость
В какую недвижимость вложиться, чтобы не прогадать
Назван самый свадебный город России
Россияне нашли способ заработать на своих квартирах
9 свежих идей для оформления комнаты разнополых детей
Горячие темы на «Детях»
Ваше Величество Светская жизнь - 7 269
Vikki Открыла для себя Америку 155
Олька-карамболька Альтернативная реальность. Помечтаем? 139
Мария Сухова Тема с душком 135
Леди
18 пар босоножек с мехом на осень Туфли и босоножки с настоящим и искусственным мехом заполняют улицы. Решишься ли ты на такое в России?
Все о ремонте
Как недорого оформить микро-квартиру: пример из Швеции
Двушка с кухней, гостиной, спальней и кабинетом (фото)
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома
Современная квартира с элементами классики: проект в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь