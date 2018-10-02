Орешкин предложил распространить налог для самозанятых на семейный бизнес‍

Источник: РИА "Новости"

Чиновник пояснил, что под этот налог на первом этапе будут попадать только те, кто работают без сотрудников по найму. «Можно подумать, чтобы в этот налоговый режим можно было бы семейному бизнесу входить, так же как самозанятым и индивидуальным предпринимателям без найма. Это можно объединить, я поручу такую историю проработать», — добавил он. Согласно такому налоговому режиму услуги, или товары, которые производят физлица, облагаются оборотным налогом 4%, юрлицами — 6%. Режим не требует ни отчетности, просто фиксирует сам факт продажи. По мнению Орешкина, при таком подходе будет найдена точка, где семейный бизнес получит «дополнительную ценность и с точки зрения налогов».

Орешкин добавил, что в законодательстве также может появиться понятие «семейный бизнес», если потребуется. Он признал, что присвоение такого статуса — непростая задача, и сам статус должен включать некие преференции для предпринимателей. Минпромторг в свою очередь готов рассмотреть варианты господдержки семейного бизнеса в России. «Если будут какие-то идеи, помимо тех мер поддержки, которые сегодня есть, мы готовы активно подключиться к рассмотрению этих предложений», — сказал руководитель Минпромторга Денис Мантуров.