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19:12 (мск), источник: Ведомости

Орешкин предложил распространить налог для самозанятых на семейный бизнес‍

Минэкономразвития предложило распространить налоговый режим для самозанятых на семейный бизнес. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, передает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Чиновник пояснил, что под этот налог на первом этапе будут попадать только те, кто работают без сотрудников по найму. «Можно подумать, чтобы в этот налоговый режим можно было бы семейному бизнесу входить, так же как самозанятым и индивидуальным предпринимателям без найма. Это можно объединить, я поручу такую историю проработать», — добавил он. Согласно такому налоговому режиму услуги, или товары, которые производят физлица, облагаются оборотным налогом 4%, юрлицами — 6%. Режим не требует ни отчетности, просто фиксирует сам факт продажи. По мнению Орешкина, при таком подходе будет найдена точка, где семейный бизнес получит «дополнительную ценность и с точки зрения налогов».

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Орешкин добавил, что в законодательстве также может появиться понятие «семейный бизнес», если потребуется. Он признал, что присвоение такого статуса — непростая задача, и сам статус должен включать некие преференции для предпринимателей. Минпромторг в свою очередь готов рассмотреть варианты господдержки семейного бизнеса в России. «Если будут какие-то идеи, помимо тех мер поддержки, которые сегодня есть, мы готовы активно подключиться к рассмотрению этих предложений», — сказал руководитель Минпромторга Денис Мантуров.

Специальный налоговый режим для самозанятых подготовило министерство финансов совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС). Режим предусматривает уплату 4% с дохода вместо 13% для категории людей, которые оказывают профессиональные услуги или производят товары без найма других сотрудников. Пилот рассчитан на 10 лет и будет запущен в случае принятия закона в четырех регионах — Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан с 1 января 2019 г.

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