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04:28 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Кино готовят к оцифровке

Госфильмофонд получит почти 3,8 млрд рублей.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В ходе исполнения майских указов президента Госфильмофонд получит почти 3,8 млрд руб. на оцифровку архива советских киностудий. Это меньше, чем предприятие запрашивало: вместе со строительством фильмохранилища ему требовалось около 5 млрд руб. Оставшееся Госфильмофонд рассчитывает получить с помощью Минкульта.

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Госфильмофонд получит 3,763 млрд руб. на модернизацию в течение пяти лет, заявил его гендиректор Вячеслав Тельнов. Это крупнейший киноархив в России, в нем хранятся негативы кинолент 30 киностудий, включая «Мосфильм», «Ленфильм», Киностудию имени Горького и др. Госфильмофонд просил субсидию в рамках нацпроекта по майским указам президента.

В том числе 1,2−1,4 млрд руб. на здание со специальными системами охлаждения и теплоснабжения, 1,5 млрд руб. на оборудование для цифровизации и 2−2,2 млрд руб. на оборудование для хранения архивов, уточнила пресс-секретарь Госфильмофонда Дарья Аношина.

Но из этой суммы предприятию подтвердили не все, уточнил Вячеслав Тельнов:

К сожалению, туда не входит строительство фильмохранилища, но мы в плотном контакте с Министерством культуры.
Вячеслав Тельнов
гендиректор Госфильмофонда

Сейчас оцифровано только 8% архива. Госфильмофонд зарабатывает на нем 140−150 млн руб. в год.

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Согласно отчетности фонда, в этом году он планирует получить около 1 млрд руб., в том числе 210 млн руб. от услуг, 125 млн руб. от реализации прав и 600 млн руб. субсидий. Также предприятие получило 30 млн руб. от реализации непрофильных активов, включая подсобное хозяйство и лесопилку.

Экс-глава фонда Николай Бородачев тоже запрашивал субсидию у государства.

В 2014 году он оценивал оцифровку архива со строительством фильмохранилища в 6 млрд руб. на пять лет, сообщали «Ведомости».

Вячеслав Тельнов руководит фондом с января, после того как в конце 2017 года кинематографисты пожаловались премьеру Дмитрию Медведеву на Николая Бородачева из-за «финансирования дорогостоящих проектов, не связанных с выполнением основных задач Госфильмофонда» и «категорического неприятия современных технологий».

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Студиям нужна возможность распоряжаться правами на контент, а фонд может остаться депозитарием фильмов, но не заниматься их продажей, говорила на декабрьском правительственном совете по кино глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. В 2017 году «Союзмультфильм», «Ленфильм» и Киностудия имени Горького также обращались к президенту России Владимиру Путину с жалобой на Госфильмофонд: студии пытались договориться с ним об использовании прав на коллекции, но безуспешно.

Госфильмофонд постепенно передает права студиям, отмечает Вячеслав Тельнов. Интернет-права на «золотую коллекцию» «Союзмультфильма» уже возвращены студии, теперь фонд готовит два контракта о передаче прав на использование советских фильмов «Ленфильму» и Киностудии имени Горького, пояснил он. Права на эту коллекцию освободятся не ранее 2024 года.

Ранее правительство постановило передать киностудиям права на фильмы при условии разделения выручки от их реализации пополам с фондом.

Кроме 120−130 советских фильмов из «золотой коллекции» у фонда есть еще 1,5 тыс. фильмов, права на которые фонд также готов передать студиям, сообщила Дарья Аношина. Основатель продюсерской компании «Профит» Игорь Толстунов называет передачу прав от Госфильмофонда киностудиям «логичной». Госфильмофонд — это архив, его дело — заниматься хранением, научной работой, полагает Игорь Толстунов, а продавать права — это не совсем дело фонда, и «хорошо, что это стало всем понятно».

Анна Афанасьева, Елизавета Макарова.

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