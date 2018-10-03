Кино готовят к оцифровке

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В ходе исполнения майских указов президента Госфильмофонд получит почти 3,8 млрд руб. на оцифровку архива советских киностудий. Это меньше, чем предприятие запрашивало: вместе со строительством фильмохранилища ему требовалось около 5 млрд руб. Оставшееся Госфильмофонд рассчитывает получить с помощью Минкульта.

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Госфильмофонд получит 3,763 млрд руб. на модернизацию в течение пяти лет, заявил его гендиректор Вячеслав Тельнов. Это крупнейший киноархив в России, в нем хранятся негативы кинолент 30 киностудий, включая «Мосфильм», «Ленфильм», Киностудию имени Горького и др. Госфильмофонд просил субсидию в рамках нацпроекта по майским указам президента.

В том числе 1,2−1,4 млрд руб. на здание со специальными системами охлаждения и теплоснабжения, 1,5 млрд руб. на оборудование для цифровизации и 2−2,2 млрд руб. на оборудование для хранения архивов, уточнила пресс-секретарь Госфильмофонда Дарья Аношина.

Но из этой суммы предприятию подтвердили не все, уточнил Вячеслав Тельнов:

К сожалению, туда не входит строительство фильмохранилища, но мы в плотном контакте с Министерством культуры. Вячеслав Тельнов гендиректор Госфильмофонда

Сейчас оцифровано только 8% архива. Госфильмофонд зарабатывает на нем 140−150 млн руб. в год.

Согласно отчетности фонда, в этом году он планирует получить около 1 млрд руб., в том числе 210 млн руб. от услуг, 125 млн руб. от реализации прав и 600 млн руб. субсидий. Также предприятие получило 30 млн руб. от реализации непрофильных активов, включая подсобное хозяйство и лесопилку.

Экс-глава фонда Николай Бородачев тоже запрашивал субсидию у государства.

В 2014 году он оценивал оцифровку архива со строительством фильмохранилища в 6 млрд руб. на пять лет, сообщали «Ведомости».

Вячеслав Тельнов руководит фондом с января, после того как в конце 2017 года кинематографисты пожаловались премьеру Дмитрию Медведеву на Николая Бородачева из-за «финансирования дорогостоящих проектов, не связанных с выполнением основных задач Госфильмофонда» и «категорического неприятия современных технологий».

Студиям нужна возможность распоряжаться правами на контент, а фонд может остаться депозитарием фильмов, но не заниматься их продажей, говорила на декабрьском правительственном совете по кино глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. В 2017 году «Союзмультфильм», «Ленфильм» и Киностудия имени Горького также обращались к президенту России Владимиру Путину с жалобой на Госфильмофонд: студии пытались договориться с ним об использовании прав на коллекции, но безуспешно.

Госфильмофонд постепенно передает права студиям, отмечает Вячеслав Тельнов. Интернет-права на «золотую коллекцию» «Союзмультфильма» уже возвращены студии, теперь фонд готовит два контракта о передаче прав на использование советских фильмов «Ленфильму» и Киностудии имени Горького, пояснил он. Права на эту коллекцию освободятся не ранее 2024 года.

Ранее правительство постановило передать киностудиям права на фильмы при условии разделения выручки от их реализации пополам с фондом.