The Bell: правительство России готовит план отказа от доллара

Источник в одном из ведомств, участвующих в обсуждении вопроса рассказал, что план правительства не предусматривает никаких ограничительных или запретительных мер, «запрета расчетов в долларах не будет».

Он уточнил, что упор будет сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах и облегчение валютного контроля.

Также один из собеседников The Bell отметил, что в обсуждении плана участвуют ЦБ, ВТБ и другие крупнейшие банки, а также экспортеры. По его словам, цель правительства — создать удобные механизмы, которые позволят бизнесу без лишних потерь осуществлять расчеты в любых валютах.

Читайте также Deutsche Bank назвал рубль одной из самых недооцененных валют

Напомним, глава ВТБ Андрей Костин представил план по дедолларизации экономики. Он предполагает ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на национальные валюты и перевод адресов крупнейших холдингов России в российскую юрисдикцию. Идеи господина Костина поддержали глава Минэкономики Максим Орешкин и замминистра финансов Алексей Моисеев.

Позже господин Костин заявил, что его предложения в целом поддержал и президент России Владимир Путин.

Глава ВТБ при этом отмечал, что процесс дедолларизации займет не менее пяти лет.

Как на заявление Андрея Костина отреагировали валютные вкладчики — в публикации «Ъ» «Доллар любит тишину».