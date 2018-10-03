Путин поручил профинансировать пенсионные изменения

Источник: РИА Новости

Путин отметил, что при планировании пенсионных изменений правительство исходило из того, что в течение нескольких лет будет положительный финансовый результат от этих мероприятий. «Но после принятия президентских поправок стало ясно, что не будет никакого дохода от этих мероприятий по изменению пенсионной системы, а наоборот, правительство должно будет отфинансировать предложенные президентом поправки — в каком объеме?» — задал он вопрос вице-премьеру Антону Силуанову.

Силуанов в ответ сообщил о планах Минфина увеличивать трансферты Пенсионному фонду. Объем этих дополнительных средств в первое время составит порядка 100 миллиардов рублей, а в целом внесение президентских поправок потребует более 500 миллиардов рублей в ближайшие шесть лет.

Пенсии выше инфляции — национальная задача

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее рассказал, на что будут направлены средства, полученные в результате принимаемых мер по изменению пенсионной системы.

Одна из наших задач — это рост пенсий выше инфляций, что является также национальной целью. Дмитрий Медведев Премьер-министр России

Ранее Силуанов сообщил, что правительство планирует индексацию пенсий на 2019 год на 7 процентов, то есть они вырастут в реальном выражении даже при инфляции выше прогнозов.

Цель совершенствования пенсионной системы

Дефицит бюджета Пенсионного фонда (ПФР) будет увеличиваться, если не принять никаких мер по совершенствованию пенсионной системы, при этом пенсии будут расти гораздо более низкими темпами, не выше инфляции, заявил ранее РИА Новости председатель правления ПФР Антон Дроздов.

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«Если не принять никаких мер по совершенствованию пенсионной системы, трансферт на выплату пенсий неизбежно будет увеличиваться, то есть будет увеличиваться дефицит бюджета Пенсионного фонда. При этом пенсии будут расти гораздо более низкими темпами, не выше инфляции, и их покупательная способность будет постоянно снижаться», — сказал он.

Госдума 27 сентября одобрила в третьем, заключительном, чтении законопроект об изменении пенсионного возраста с учетом всех президентских поправок.

В конце августа Владимир Путин выступил с инициативами, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.

В частности, планируется, что женщины будут выходить на пенсию в 60 лет вместо предложенных ранее 63-х. Также многодетные матери смогут выходить на пенсию досрочно, также без изменений останутся условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера.

Кроме того, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повысят, а за увольнение перед пенсией вводится ответственность.