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11:08 (мск), источник: Forbes

Жестокий урок от «Кэшбери». Как распознать финансовую пирамиду

Скандальное разоблачение компании «Кэшбери», которая, по версии ЦБ, оказалась банальной пирамидой, наглядно показало: когда обещают доходность в 200−300% годовых, у человека «падает планка» критического восприятия действительности.

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Источник: РИА "Новости"

Финансовые пирамиды нового типа ничем не отличаются от пирамид прошлого. Основные принципы, на которых они были построены триста лет назад, сохраняются и сегодня — от первых известных «Компании Индий», собиравшей деньги в 1711—1720 годы, «Компании Южных морей» (1717−1720 годы), схемы Чарльза Понци (1919−1920 годы) — до недавнего случая с «Кэшбери» в 2018 году.

Почему люди готовы отдать последние деньги в такие структуры? Ответ на этот вопрос за 300 лет также не изменился: причина в жадности, желании заработать сразу и много.

Когда обещают доходность в 200−300% годовых, у человека «падает планка» критического восприятия действительности.

Посчитав, что за один-два года можно решить большинство своих финансовых проблем — купить квартиру или машину, человек игнорирует все разумные доводы о том, что риски таких вложений крайне высоки, и он может потерять все вложенные деньги.

Инвестиционные тарифы «Кэшбери» предлагают доходность 220% за 400 дней при вложениях в микрозаймы физическим лицам, 260% за 400 дней — в займы для бизнеса, 300% — для инвестиций в недвижимость, от 0,5% до 1,5% в сутки — для вложений в криптовалюты. Сравнивая эти цифры со скромной ставкой депозита в 5−8%, люди оказываются во власти жадности и несут деньги в пирамиду.

Мне известен реальный случай, когда человек брал кредит в банке под залог единственной квартиры для вложения денег в «Кэшбери». Что с ним стало сейчас, мне, к сожалению, не известно.

Спасение во знании

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Непотопляемый «Кэшбери»

Примечательно, что вкладчиками таких пирамид становятся люди с низким уровнем финансовых знаний. В большинстве своем они не обладают информацией о стоимости денег в мире финансов.

Чтобы не попасться в подобные ловушки, нужно понимать хотя бы основные принципы экономики и знать о нескольких фундаментальных показателях.

Таковыми являются ставка рефинансирования, ставки депозитов в крупных банках, доходность государственных облигаций и ставки по потребительским кредитам и кредитным картам:

7,5% — ставка рефинансирования;.

5−7% — ставка по депозитам в рублях;.

7,5−8,5% — доходность ОФЗ;.

15% — ставки по беззалоговым потребительским кредитам;.

30% — ставка по кредитным картам.

Зная, что даже такие рискованные для банка инструменты, как потребительские кредиты и кредитные карты, имеют ставку 15−30% годовых, можно сделать вывод, что обещание доходности в 200−300% — это абсолютно нереальные цифры, и такое могут предлагать только мошенники. Даже прямые займы в бизнес, которые сейчас есть на рынке, дают доходность порядка 24−30% годовых.

Признаки мошенничества

Существует несколько главных признаков, по которым можно распознать финансовую пирамиду. Основной — обещание высокой гарантированной доходности, которая существенно выше сложившейся рыночной.

При этом организация, привлекающая деньги, не имеет лицензии Банка России на привлечение денежных средств. Деньги зачастую принимаются в виде наличных, и даже в виде электронных денег типа WebMoney, Яндекс. Деньги или криптовалют.

Сама организация скрывает регистрационные сведения, свою структуру и состав руководства, или имеет регистрации в зарубежных юрисдикциях, которые трудно проверить, и не располагает собственными средствами.

Как правило, «вложение» денег оформляется договорами займа, которые составляются таким образом, что в случае краха компании вкладчику ничего не возмещается.

Это объяснимо, ведь суть пирамиды — это выплаты существующим участникам за счет поступлений от новых. Как только поток новых денег сокращается, пирамида неизбежно рушится.

Правила инвестиций

Как подходить к вопросу инвестирования правильно — с тем, чтобы не потерять свои деньги, а сохранить и приумножить? Грамотный процесс инвестирования может состоять из пяти шагов:

1. Определить цели;.

2. Вычислить сумму для инвестирования;.

3. Определить отношение к рискам;.

4. Выбрать механизмы инвестирования;.

5. Подобрать инвестиционные инструменты.

В первую очередь, необходимо ответить на вопрос: зачем я инвестирую? Чего я хочу достичь своими деньгами? Постановка цели дает не только понимание ее стоимости, но и позволяет определить еще два важных параметра: горизонт и приоритет достижения, то есть те риски, которые готов брать на себя инвестор.

Отношение инвестора к рискам — это краеугольный камень правильного инвестирования.

Каждый лично для себя, исходя из своей финансовой ситуации и психологической расположенности определяет, на какие риски он готов идти при достижении той или иной финансовой цели.
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Выбор механизмов инвестирования — это подбор тех финансовых компаний, которым вы доверите свои деньги: банки, брокеры, страховые и управляющие компании, различные фонды и так далее… Они должны быть надежными, прозрачными и понятными для инвестора.

Только после этих шагов можно приступать к выбору конкретных инвестиционных инструментов — акций, облигаций, ETF, взаимных и хедж-фондов, структурных нот, недвижимости, прямых инвестиций в бизнес и так далее.

И, конечно, при оценке инвестиционных предложений от различных финансовых учреждений не нужно забывать сравнивать обещанную доходность с реальной доходностью имеющихся на рынке финансовых инструментов, стоимостью привлечения денег в экономике страны, со ставками по государственным облигация и ставками по кредитам.

Сам обманываться рад: механизм заманивания в финансовые пирамиды
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