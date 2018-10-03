Жертвы заморозки. Как банковские карты россиян подвели под массовую блокировку

Источник: РИА "Новости"

Поправки к закону «О национальной платежной системе», призванные обезопасить проведение платежей и снизить риск исполнения мошеннических операций, вступили в силу. Отныне блокировка сомнительных операций физлиц и бизнеса могут стать обычной рутиной, равно как и регулярные звонки из банков.

В теории все выглядит достаточно просто. Согласно принятым поправкам, ЦБ определяет признаки совершения переводов денежных средств без согласия клиента и публикует их. В свою очередь, оператор по переводу денежных средств разрабатывает — уже на базе своих внутренних документов — собственные процедуры для своевременного выявления операций с денежными средствами, выполняемыми без согласия клиента, и сценарии реагирования на них.

Но без широкой общественной дискуссии не обошлось, и, надо отметить, что основания для этого есть. Есть опасения, что при практической реализации новых полномочий банков возникнут серьезные трудности, причем именно у клиентов, а не у операторов.

Как это работает

Закон предписывает операторам по переводу денежных средств, в случае выявления предположительно мошеннических операций, приостанавливать выполнение транзакции на срок до двух рабочих дней, а также блокировать использование электронного средства платежа, то есть банковской карты.

Предполагается, что банк незамедлительно свяжется с клиентом и уточнит, давал ли он согласие на перевод. Если да, то оператор продолжит исполнение операции по переводу, в противном случае транзакция будет совершена по истечении двух рабочих дней.

В отношении юридических лиц банкам предоставлено право приостанавливать зачисление денежных средств получателю на срок до пяти рабочих дней и запрашивать у получателя денежных средств документы, подтверждающие правомерность получения денег.

Логично, что в отсутствие таких документов деньги возвращаются плательщику. На деле это означает, что подобные действия со стороны оператора могут привести к срыву сроков исполнения платежей. Для контрагентов это чревато серьезными проблемами вплоть до формирования значительных убытков и срыва сроков исполнения обязательств по контрактам.

Подводные камни

Публикация Центробанком критериев подозрительных операций означает, что недобросовестные лица могут заранее спланировать свои незаконные действия таким образом, чтобы не подпадать под них. Также можно ожидать, что банки, как это бывало и раньше, предпочтут перестраховаться и лишний раз заблокировать операцию, вызвавшую малейшие подозрения, нежели пропускать платежи без согласия клиента. Ведь пропустив такую сомнительную операцию, можно нарваться на жалобу от клиента регулятору. Соответственно, клиенты-физические лица при осуществлении операций столкнутся с большим количеством ложных срабатываний систем безопасности. Очевидно, что блокировки будут происходить в самый неожиданный и неудобный момент, например, при попытке рассчитаться за границей.

При этом блокироваться на срок до двух рабочих дней будет не только платеж, но и средство платежа, то есть банковская карта. Достаточно представить, что такая блокировка происходит в пятницу вечером, в путешествии, далеко от России, и в отсутствие связи, чтобы понять всю степень возможных неудобств.

Также неясно, каким образом банк будет идентифицировать клиента для определения, была операция совершена самим клиентом или же мошенниками. Сейчас большинство банков звонят по телефону, но телефон также может быть скомпрометирован или быть недоступен, поэтому не исключено, что банки будут просить клиентов явиться в офис с паспортом для надежной идентификации личности.

Ясно, что в описанном выше примере с клиентом-туристом посещение офиса банка — не самый доступный вариант. Даже в пределах России иногда приходится довольно долго добираться до отделения банка, особенно некрупного.

Новость Почему банк может заблокировать вашу карту

В случае с юридическими лицами также возникает ряд неурегулированных вопросов. Фактически, на банк возлагается некий суррогат судебной функции, а именно ему требуется дать оценку представляемым получателем денег документов и решить, являются ли они достаточными для совершения транзакции. При этом вспоминается вопрос из русской классики: «А судьи кто?» Кто в банке будет осуществлять такую проверку? Какой квалификацией должен обладать этот сотрудник?

Разгон бюрократии

Стоит отметить еще один важный момент. Банк несет перед ЦБ ответственность за осуществление мероприятий по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.

С высокой долей уверенности можно ожидать, что контролирующие функции будут все чаще переплетаться. Банк, осознавая, что ему не хватает двух рабочих дней на контроль операции, будет запрашивать дополнительные документы и подтверждения, теперь уже мотивируя запросы борьбой с отмыванием денежных средств.

В итоге для проведения операции клиент вынужден будет представлять все больше и больше документов в условиях, когда заранее неизвестно, что именно требуется банку.

Проверкой документов, вероятно, будет заниматься персонал с не очень высокой квалификацией, не имеющий возможности и знаний, необходимых для корректного анализа каждой операции, поэтому ему проще отказать, нежели разрешить операцию.

Резюмируя вышесказанное, можно предположить, что вступление в силу закона и реализация предусмотренных в нем мер усложнят процедуру перевода денежных средств, клиенты будут испытывать все больше неудобств. Учитывая, что судебная система России не обладает, к сожалению, необходимой оперативностью для разрешения споров между клиентом и банком, внедрению поправок к закону «О национальной платежной системе» должна предшествовать разработка простого и оперативного механизма урегулирования конфликтных ситуаций, возникающих в процессе проведения платежей.