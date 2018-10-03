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10:53 (мск), источник: Коммерсантъ

«РоссТур» приостановил сотрудничество с тремя крупными туроператорами

Центр бронирования путевок «РоссТур» приостановил сотрудничество с тремя крупными туроператорами, что может привести к проблемам с отправкой туристов, заявила «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

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Источник: Reuters

По ее словам, 2 октября турагентства получили рассылку, в которой «РоссТур» уведомила о решении приостановить сотрудничество с «Пегас Туристик», «Корал Тревел» и «Санмар».

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«Компания заверяет, что продолжает работу, и с остальными операторами сотрудничество продолжается в штатном режиме. В письме также говорится, что все заявки с вылетом до 4 октября оплачены в полном объеме, а по неоплаченным все решения будут приниматься индивидуально, в том числе будут производиться перебронирования. С 3 октября агентствам предлагается оплачивать заявки напрямую туроператорам», — сообщила представительница РСТ.

Как уточнила госпожа Тюрина, «РоссТур» позиционирует себя как туроператор. Сведения о нем включены в единый федеральный реестр, финансовые гарантии предоставлены компанией ERV на сумму 50 млн руб. «Фактически “РоссТур” — это центр бронирования, а (его) “офисы продаж” — это турагентства, которые через него покупали для своих клиентов туры других туроператоров. В списке “офисов” на сайте компании представлено 422 агентства в 161 городе. Больше всего в Екатеринбурге — 54, в Санкт-Петербурге — 44, в Москве — 19, в Омске — 17, в Самаре — 15, также заметное количество “точек продаж” есть в Казани, Нижнем Новгороде, Тольятти», — добавили в РСТ.

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