В правительстве отреагировали на информацию про отказ от доллара
В российском правительстве не планируют отказываться от доллара, прорабатывается снижение зависимости экономики от него. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение
В российском правительстве не планируют отказываться от доллара, прорабатывается снижение зависимости экономики от него. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение
«У правительства РФ нет планов по отказу от долларовых расчетов, запрету на хождение доллара,
Ранее 2 октября издание The Bell сообщило, что в российском правительстве готовится проект отказала отечественной экономики от доллара. По словам одного из собеседников издания, законопроект готовится с учетом идей главы ВТБ Андрея Костина.
В середине сентября Костин предложил рассмотреть вариант отказа российской экономики от доллара на тот случай, если США запретят российским банкам проводить расчеты в долларах.