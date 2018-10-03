В правительстве отреагировали на информацию про отказ от доллара

«У правительства РФ нет планов по отказу от долларовых расчетов, запрету на хождение доллара, каких-либо других ограничений. Такое не обсуждается», — указали в пресс-службе. В кабмине уточнили, что финансово-экономический блок правительства прорабатывает вопрос снижения зависимости российской экономики от американской валюты, «в том числе за счет создания стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов на национальные валюты». «Работа в этом направлении не связана с какими-либо личными инициативами, высказываемыми на различных площадках, и отражает стратегическую линию правительства», — указали в кабмине.