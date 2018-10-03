Власти разработали план для снижения зависимости российской экономики от доллара

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

О том, что правительство ведет работу над планом дедолларизации экономики, в среду сообщили министр экономического развития Максим Орешкин, помощник президента Андрей Белоусов и представитель правительства. Об ограничениях на расчеты в долларах и на их хождение речи не идет, заверил представитель правительства: но прорабатываются меры, стимулирующие переход на расчеты в рублях.

О проекте о дедолларизации российской экономики, который через неделю-две должен утвердить премьер-министр Дмитрий Медведев, во вторник сообщило издание The Bell со ссылкой на три источника. Основа проекта — план президента ВТБ Андрея Костина, направленный на «дальнейшее расширение использования рубля в международных расчетах», указывает издание. В июле этот план Костин представил президенту Владимиру Путину с предложением поручить его рассмотрение правительству и ЦБ. Вчера Костин заявил, что «в целом» Путин предложения поддержал.

Собеседники The Bell утверждали, что главный упор законопроект делает не на ограничительные меры, а возможности для расчетов в национальных валютах, облегчение валютного контроля и либерализацию валютного законодательства.

Эти меры подтверждают «Ведомостям» и два федеральных чиновника — подобный план готовится, правительство ищет стимулы, но запреты вводить не станет. Еще один чиновник удивлен, что есть формализованный план и тем более, что его должен скоро подписать премьер.

Снизить зависимость экономики от доллара можно в том числе с помощью стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов на национальные валюты, рассказал представитель правительства. Этот вопрос — не чья-то личная инициатива, а стратегическая линия правительства, подчеркнул он. Предложения подготовили Минэкономразвития, Минфин и ЦБ, рассказал Орешкин. По его мнению, для перехода на национальные валюты нужно развивать финансовые рынки и создавать системы передачи информации между банками.

Сейчас валютные операции между резидентами и нерезидентами могут проводиться без ограничений. Но для российских компаний по-прежнему действует много валютных ограничений. Минфин говорит о смягчении валютного контроля уже несколько лет — например, летом предложил снизить штрафы для тех компаний, кто не вернул выручку вовремя. А в сентябре стало известно, что Минфин хочет предоставить льготы экспортерам, которые заключают контракты в рублях. «Мы предлагаем льготы экспортерам за экспорт за рубли. Во-первых, послабление в части репатриации валютной выручки, во-вторых послабления в части мер других валютного контроля. Также рассматриваются налоговые меры, такие как ускоренный возврат НДС», — говорил замминистра финансов Алексей Моисеев (его цитирует «Интерфакс»).

Говорили чиновники раньше и об ограничительных мерах. Прошлой осенью Минфин предлагал отменить обязательный возврат экспортной выручки в страну (для компаний под санкциями эта обязанность уже отменена), но в то же время дать ЦБ и правительству право в кризис вводить жесткие валютные ограничения; рассказывали «Ведомостям» чиновники. Например, требовать от экспортеров репатриировать деньги, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, открывать спецсчета для отдельных видов валютных операций и резервировать под них деньги.

Увеличить роль рубля в международных счетах при этом вряд ли удастся при слабой экономике, говорили опрошенные «Ведомостями» экономисты. Россия и Китай пытались использовать национальные валюты во взаимных расчетах, но эти соглашения пока ни к чему не привели, напоминал экономист, бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко:

Нельзя насильно заставить мир рассчитываться в слабых валютах. Необходимости в дедолларизации в российской экономике нет, потому что нет такой проблемы: большая часть расчетов, кредитов и вкладов уже давно в рублях.

Представитель Силуанова отказался от комментариев. «Ведомости» ожидают ответа от Центробанка и ВТБ.