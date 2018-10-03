Власти разработали план для снижения зависимости российской экономики от доллара
Они хотят стимулировать расчеты в рублях.
Они хотят стимулировать расчеты в рублях.
О том, что правительство ведет работу над планом дедолларизации экономики, в среду сообщили министр экономического развития Максим Орешкин, помощник президента Андрей Белоусов и представитель правительства. Об ограничениях на расчеты в долларах и на их хождение речи не идет, заверил представитель правительства: но прорабатываются меры, стимулирующие переход на расчеты в рублях.
О проекте о дедолларизации российской экономики, который через
Эти меры подтверждают «Ведомостям» и два федеральных чиновника — подобный план готовится, правительство ищет стимулы, но запреты вводить не станет. Еще один чиновник удивлен, что есть формализованный план и тем более, что его должен скоро подписать премьер.
Снизить зависимость экономики от доллара можно в том числе с помощью стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов на национальные валюты, рассказал представитель правительства. Этот вопрос — не
Сейчас валютные операции между резидентами и нерезидентами могут проводиться без ограничений. Но для российских компаний
Говорили чиновники раньше и об ограничительных мерах. Прошлой осенью Минфин предлагал отменить обязательный возврат экспортной выручки в страну (для компаний под санкциями эта обязанность уже отменена), но в то же время дать ЦБ и правительству право в кризис вводить жесткие валютные ограничения; рассказывали «Ведомостям» чиновники. Например, требовать от экспортеров репатриировать деньги, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, открывать спецсчета для отдельных видов валютных операций и резервировать под них деньги.
Увеличить роль рубля в международных счетах при этом вряд ли удастся при слабой экономике, говорили опрошенные «Ведомостями» экономисты. Россия и Китай пытались использовать национальные валюты во взаимных расчетах, но эти соглашения пока ни к чему не привели, напоминал экономист, бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко:
Нельзя насильно заставить мир рассчитываться в слабых валютах. Необходимости в дедолларизации в российской экономике нет, потому что нет такой проблемы: большая часть расчетов, кредитов и вкладов уже давно в рублях.
Представитель Силуанова отказался от комментариев. «Ведомости» ожидают ответа от Центробанка и ВТБ.