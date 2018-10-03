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17:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Турецкая инфляция берет венесуэльский разгон

Рост цен достиг рекордного уровня за последние 15 лет.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По итогам сентября инфляция в Турции составила 24,5% в годовом исчислении. Экономисты объясняют рост цен снижением курса лиры, подешевевшей с начала года на 40% к доллару, от использования которого недавно призвал отказаться президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

В соответствии с опубликованными сегодня данными ЦБ Турции по итогам сентября (первые девять месяцев года, базовый индекс потребительских цен (CPI) вырос на 24,5% по отношению к аналогичному показателю прошлого года. По сравнению с августом нынешнего года рост цен составил 6,3%. Таким образом, инфляция в годовом исчислении достигла в Турции рекордного уровня за последние 15 лет. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали по итогам сентября более низкого показателя инфляции — 21,1%.

Экономисты объясняют ускорение инфляции в Турции падением курса лиры, которая с начала года подешевела к доллару на 40%.
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Обесценивание турецкой валюты вызвано сразу несколькими причинами. Еще весной лира начала обновлять минимумы после словесных интервенций президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил, что если он выиграет досрочные выборы 24 июня, то будет активнее заниматься регулированием экономической и монетарной политики страны. ЦБ Турции ранее давал понять, что для борьбы с ускоряющейся инфляцией — в апреле цены выросли на 10,85% по сравнению с апрелем прошлого года — он намерен поднять базовую учетную ставку, чего и ожидали до последнего времени многие инвесторы. Однако господин Эрдоган пояснил, что он, напротив, намерен снизить ставку — для оживления кредитования и ускорения экономики. «Я возьму на себя ответственность за принятие соответствующих шагов как неоспоримый глава исполнительной власти», — подчеркнул турецкий политик.

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Позднее ситуацию усугубило обострение отношений между Турцией и США. В августе США ввели санкции после ареста американского пастора Эндрю Брансона, которого Анкара обвиняет в причастности к попытке государственного переворота в 2016 году. Конфронтация с США на фоне обесценивания лиры к доллару привела к тому, что в начале сентября президент Эрдоган открыто призвал отказаться от доллара. «Привязка международной торговли к доллару постепенно становится серьезной проблемой, необходимо покончить с доминированием доллара», — заявил турецкий президент на деловом форуме в Киргизии.

После выхода данных о рекордной инфляции в Турции по итогам сентября курс турецкой лиры в среду снова понизился — на 1%, до 6,05 за $1. В соответствии со статистическими данными цены на продовольственные товары, которые в Турции составляют около трети базового индекса потребительских цен, выросли по итогам сентября (первых девяти месяцев года) на 27,7% по сравнению с прошлым годом и на 7,2% к августу этого года. Рост цен на одежду за первые девять месяцев года составил 17,1%, на энергоносители — 27%.

«Отпечаток, оставляемый инфляцией, настолько велик, что это все больше напоминает старую Турцию, — цитирует Bloomberg аналитика Nomura Инана Демира.— Все это невозможно игнорировать. Инфляция уже превысила целевой годовой показатель ЦБ в 24%, что заставляет идти на новое поднятие базовых учетных ставок». 13 сентября ЦБ Турции уже повышал ключевую ставку — до 24% годовых, это стало уже третьим повышением с начала года.

Евгений Хвостик

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