Шанс для рубля. Смогут ли власти уменьшить роль доллара в экономике

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Правительство разрабатывает законопроект о дедолларизации российской экономики, сообщило издание The Bell со ссылкой на источники, близкие к обсуждению документа в кабмине. Речь не идет об отказе от долларов или запрете на расчеты в них. Власти хотят лишь увеличить долю расчетов в рублях и в национальных валютах тех стран, с которыми у России налажены торговые отношения, а также ослабить валютный контроль и облегчить валютное законодательство. По данным издания, через неделю или две законопроект должен утвердить премьер-министр Дмитрий Медведев.

Активно к дедолларизации не только российской, но и мировой экономики, в последнее время призывал глава ВТБ Андрей Костин. Как отмечает The Bell, именно его предложения, представленные президенту, вдохновили создателей законопроекта. Ранее Костин высказывался за отказ от использования американской валюты в торговых расчетах. «Задачу надо ставить глубже — дедолларизация мировой экономики. С долларом надо начинать бороться в мировом масштабе», — заявлял глава ВТБ в июне.

Господство доллара

Мировая экономика вот уже несколько десятилетий стабильно зависит от расчетов в долларах, рассказывает программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик. По данным международной организации расчетов SWIFT, чуть менее 40% платежей в мире осуществляется именно в долларах. В составе же мировых валютных резервов, по оценкам МВФ на 2017 год, доля долларовых активов составляет почти 63%. На втором месте находится евро с долей в 20%, на третьем — иена (около 5%).

«Роль доллара в последнее 10 лет была высокой, но ничего не мешает России установить расчеты в других валютах», — уверен Лисоволик. По его мнению, у дедолларизации и использования других валют в расчетах есть большой потенциал. «В этом заинтересован Китай, продвигающий юань. Со стороны Евросоюза также были заявления о возможности повысить роль евро в расчетах. Упоминались в том числе и расчеты за энергетические товары, важные для России», — объясняет эксперт.

Зачем это нужно

Ведение расчетов в альтернативных доллару валютах, в первую очередь, может улучшить степень интеграции национальных валют стран, которые являются основными торговыми партнерами России, считает главный аналитик Nordea Bank Денис Давыдов. Среди других возможных плюсов для экономики — снижение валютных рисков для компаний-экспортеров и, как следствие, улучшение их кредитных профилей.

Инициатива может оказать позитивное влияние и на рубль. Активное использование рубля в долгосрочной перспективе дает шанс для его продвижения в качестве резервной валюты в странах ближнего зарубежья, считает Ярослав Лисоволик. Подобный статус может увеличить значимость и повысить устойчивость российской валюты, то есть, проще говоря, сделает рубль сильнее и устойчивее к внешним факторам, таким как, например, санкции, добавляет Денис Давыдов.

В чем загвоздка

Но все эти преимущества достижимы лишь в долгосрочной перспективе, подчеркивают экономисты. И на это есть несколько причин.

Во-первых, стоимость товаров, которыми Россия торгует на внешних рынках — углеводородов, металлов и продуктов химического производства — определяется на иностранных биржах, а не в Москве. «То есть, как ни крути, расчетным базисом для экспортных товаров остается доллар», — поясняет Давыдов. Контрагенты в любом случае будут учитывать цену товаров на глобальном рынке, поэтому полностью избавиться от влияния доллара не получится.

Во-вторых, во внешнеторговых транзакциях многое зависит от спроса со стороны другого контрагента, и не факт, что компании захотят рассчитываться в юанях или рублях. «Конечно, тот же юань, как и российский рубль, в заметно меньшей степени подвержен волатильности, но все равно он не является полноценной резервной валютой. Скорее, он относится к валютам переходных экономик», — говорит Денис Давыдов.

Кроме того, полноценная дедолларизация требует общего улучшения инфраструктуры рынка, а это длительный процесс. Речь идет явно не о периоде в пять лет, как предположил Андрей Костин.

«Чтобы повысить значение российского рубля как расчетной валюты, нужно, чтобы цены на товары формировались в рублевой зоне, а не как сейчас, когда основные бенчмарки имеют иностранную природу. Процесс наверняка займет больше пяти лет», — уверен Давыдов.

Таким образом, даже в случае быстрой реализации плана по дедолларизации надеяться на скорое укрепление рубля не стоит. Экономисты напоминают, что нынешний законопроект — это уже не первая попытка сделать из российской валюты что-то большее. Власти уже пытались перевести рубль в статус общей валюты ЕврАзЭС и СНГ, но пока эти инициативы не показали впечатляющих результатов.