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18:12 (мск), источник: Коммерсантъ

«Кэшбери» насобирала миллиард

Ущерб участников может вырасти втрое.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Инвесторы, разместившие свои средства на платформе «Кэшбери», могут потерять более 1 млрд руб., сообщили в ЦБ. Однако, по данным «Ъ», сумма потенциального ущерба может оказаться втрое больше. Правоохранители приступили к проверкам деятельности скандально известной компании и направили заявления в суды на блокировку ее сайтов. Однако на текущий момент все интернет-ресурсы «Кэшбери» работают, а ее организаторы и участники отрицают какие-либо недобросовестные или противоправные действия.

Объем ущерба, который потенциально могли (и могут) понести инвесторы платформы «Кэшбери», превышает, по оценке экспертов, 1 млрд руб. Об этом в кулуарах семинара по практике борьбы с нарушениями требований закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком», прошедшем сегодня на Московской бирже, сообщил «Ъ» директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях. По данным «Ъ», сумма ущерба может составить свыше 3 млрд руб.

Кроме того, по словам господина Ляха, прокуратура уже направила в суды несколько заявлений о блокировках сайтов, принадлежащих «Кэшбери».

«В данном случае ЦБ не вправе инициировать блокировки через ФинЦЕРТ, поскольку данные сайты формально не относятся к категории доменов верхнего уровня, подлежащих разделегированию», — уточнил господин Лях. Кроме того, в ряде регионов правоохранительные органы начали проверки в отношении компаний группы.

Ранее сообщалось, что количество пользователей «инвестиционной платформы» «Кэшбери» исчисляется десятками тысяч человек.
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При этом, отметил господин Лях, с жалобами на причиненные убытки ни один из пользователей платформы еще не обратился. «Эти убытки еще не реализовались. Организаторы Кэшбери предложили годовой продукт, а год еще не прошел. Но большое количество людей практически из всех регионов страны подали жалобы на компанию, подозревая, что это откровенная пирамида. Это не те люди, которые уже вложились. Это те, которых только пытались вовлечь», — пояснил он.

26 сентября ЦБ сообщил о выявлении явных признаков финансовой пирамиды в деятельности группы российских и иностранных компаний под единым брендом «Кэшбери». Материалы, согласно сообщению, были переданы в Генпрокуратуру и МВД. По мнению регулятора, эта группа является одной из самых масштабных финансовых пирамид, выявленных за последние годы.

«Кэшбери» позиционирует себя как «площадка, которая сводит инвесторов и заемщиков на глобальной арене».

Клиентам предлагается инвестировать средства в микрозаймы физлицам и компаниям под 2,2% в день с доходностью до 600% годовых. «Кэшбери» принимает как традиционные деньги (в нескольких валютах), так и криптовалюты. Доходность инвестиций участника напрямую зависит от количества подключенных им к платформе друзей.

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Группа, согласно информации на сайте cashbery.com, состоит из микрокредитной компании «Варшава», ООО «Кэшбери» (Ростов-на-Дону) и компании Cashbery Limited, зарегистрированной в Лондоне. У группы работают интернет-ресурсы на пяти языках. Гендиректором группы компаний и ее лицом является некий Артур Варданян. На странице господина Варданяна в соцсети «ВКонтакте» указывается, что ранее он был сотрудником банка ВТБ24.

После сообщения ЦБ в официальных пабликах «Кэшбери» появились многочисленные сообщения, суть которых сводилась к отрицанию какой-либо недобросовестной или мошеннической деятельности группы компаний. Участники платформы не согласны с квалификацией «Кэшбери» как пирамиды и готовы «бороться», следует из размещаемых в соцсетях воззваниях: «Выше нос, друзья, не опускаем руки, мы большая семья, и наши руководители нуждаются в нашей поддержке!».

Следите за развитием темы«Разоблачение «Кэшбери»»
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