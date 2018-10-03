Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рассказ военного Украины о "невидимом" катере: реакция Крыма
Русские на автосалоне в Париже: фотогалерея
Кейт Миддлтон вышла из декретного отпуска
Что надо успеть сделать с дачей до 1 января 2019 года
История россиянина о жизни в Эмиратах
Подводные косариКак на Соловках живут и работают заготовители водорослей
Отравленные Скрипали появились на публике
Гражданская жена Захарченко эмигрировала в США
Кардиологи пересмотрели нормы артериального давления
Ученые рассказали, как избавиться от жира на животе
«Вернись, Криштиану!». Что пишут в Испании о победе ЦСКА
Семак: Если будет надо, Дзюба отдохнет
Путин призвал всех желающих сразу ввести санкции против РФ
«Он просто подонок»: Путин о Скрипале
Спала между нами: Жена Кобзона рассказала о его матери
Вон отсюда: Скабеева хотела выгнать Исаева в эфире
История россиянина о жизни в Эмиратах
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Фоторепортажи
17Идем на «Восток»
16От заката до рассвета
19:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Билл Гейтс впервые за 24 года уступил верхнюю строчку Forbes США

В рейтинге самых богатых людей Forbes США впервые за 24 года сменился лидер. Основатель Microsoft Билл Гейтс уступил первую строчку главе и совладельцу Amazon Джеффу Безосу, свидетельствуют данные журнала.

Наверх
Источник: AP 2018
Состояние господина Безоса оценивается изданием в $160 млрд. Господина Гейтса — в $97 млрд.

По сравнению с предыдущим рейтингом, больше всего увеличилось состояние генерального директора директор Twitter и платежной системы Square Джека Дорси (его состояние выросло на 186% в годовом выражении — до $6,3 млрд). Главным «неудачником» списка стал Джордж Сорос, чей капитал сократился почти в три раза — до $8,3 млрд с $23 млрд в 2017 году.

Ранее Bloomberg назвало Джеффа Безоса богатейшим человеком в современной истории с состоянием в $150 млрд. Это больше рекорда, установленного в 1999 году основателем Microsoft Биллом Гейтсом, — $100 млрд ($149 млрд на сегодняшний день с учетом инфляции). На 7 июля Bloomberg оценивал состояние господина Безоса в $142 млрд.

Самые богатые люди в истории
Источник:©Аргументы и факты
 Израиль встречает россиян недружелюбно
Кислота — друг молодежи
Путин назвал Скрипаля предателем родины и подонком
Полтавченко покинет пост губернатора Санкт-Петербурга
Как банковские карты россиян попали под массовую блокировку
«Кэшбери» насобирала миллиард
Роналду: Изнасилование противоречит всему, во что я верю
Вилла Дмитрия Киселева стала поводом для судебного иска
Россияне назвали возраст наступления старости
Спорт
Акинфеев пропустит только один матч Лиги чемпионов Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что в следующем матче Лиги чемпионов с итальянской «Ромой» 23 октября в воротах, скорее всего, сыграет Илья Помазун
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Кино
Елена Коренева отмечает 65-летие: яркие роли актрисы В честь юбилея признанной красавицы советского экрана вспоминаем ее знаковые роли в кино
Недвижимость
Как вычислить риелторов-мошенников
Ипотечной ставке предрекли рост до критического уровня
История россиянина о жизни в Эмиратах
Сакля, юрта и сукал: он объездил весь мир и снял людей на фоне их удивительных домов
Горячие темы на «Детях»
FishKa Бессильная ярость 1318
Двойня В чём я виновата 338
Лошадь Фиолетовая Что бы вы написали себе той, которая еще не родила? 183
Lexy А вы как считаете: в каком возрасте наступает старость? 121
Леди
Вегетарианцы против мясоедов: кто из звезд выглядит лучше Вегетарианцы приписывают к плюсам своего питания цветущий внешний вид и вечное здоровье
Все о ремонте
Как недорого оформить микро-квартиру: пример из Швеции
Двушка с кухней, гостиной, спальней и кабинетом (фото)
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома
Современная квартира с элементами классики: проект в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь