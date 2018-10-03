Билл Гейтс впервые за 24 года уступил верхнюю строчку Forbes США

По сравнению с предыдущим рейтингом, больше всего увеличилось состояние генерального директора директор Twitter и платежной системы Square Джека Дорси (его состояние выросло на 186% в годовом выражении — до $6,3 млрд). Главным «неудачником» списка стал Джордж Сорос, чей капитал сократился почти в три раза — до $8,3 млрд с $23 млрд в 2017 году.