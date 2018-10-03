Билл Гейтс впервые за 24 года уступил верхнюю строчку Forbes США

Состояние господина Безоса оценивается изданием в $160 млрд. Господина Гейтса — в $97 млрд.
По сравнению с предыдущим рейтингом, больше всего увеличилось состояние генерального директора директор Twitter и платежной системы Square Джека Дорси (его состояние выросло на 186% в годовом выражении — до $6,3 млрд). Главным «неудачником» списка стал Джордж Сорос, чей капитал сократился почти в три раза — до $8,3 млрд с $23 млрд в 2017 году.
Ранее Bloomberg назвало Джеффа Безоса богатейшим человеком в современной истории с состоянием в $150 млрд. Это больше рекорда, установленного в 1999 году основателем Microsoft Биллом Гейтсом, — $100 млрд ($149 млрд на сегодняшний день с учетом инфляции). На 7 июля Bloomberg оценивал состояние господина Безоса в $142 млрд.