В Минсельхозе заявили, что ситуация на рынке хлеба в России стабильная
В настоящее время наблюдается восстановление цен на зерно и муку к уровню 2016 года, сообщили в ведомстве.
В настоящее время наблюдается восстановление цен на зерно и муку к уровню 2016 года, сообщили в ведомстве.
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Ситуация на российском рынке хлеба стабильная, при этом цены на муку и зерно начали восстанавливаться, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
В сентябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережения исполнительному директору Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз) Дмитрию Вострикову и
«В настоящее время наблюдается восстановление цен на зерно и муку к уровню 2016 года, и в целом ситуация на рынке характеризуется как стабильная», — говорится в сообщении по итогам селекторного совещания, которое провел первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.
Как отметил замминистра, необходимо отслеживать потребности в зерне на уровне регионов, а также формировать хлебофуражный баланс для обеспечения внутренних нужд и планирования экспорта.