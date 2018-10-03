В Минсельхозе заявили, что ситуация на рынке хлеба в России стабильная

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Ситуация на российском рынке хлеба стабильная, при этом цены на муку и зерно начали восстанавливаться, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

В сентябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережения исполнительному директору Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз) Дмитрию Вострикову и вице-президенту Российского зернового союза (РЗС) Александру Корбуту из-за заявлений о возможном увеличении розничных цен на хлеб.

«В настоящее время наблюдается восстановление цен на зерно и муку к уровню 2016 года, и в целом ситуация на рынке характеризуется как стабильная», — говорится в сообщении по итогам селекторного совещания, которое провел первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.