РЖД планирует оснастить плацкатные вагоны капсулами

Источник: РИА Новости

«В общем пространстве без купе будут созданы зоны персонального комфорта», — заявил он.

Новые типы вагонов предположительно появятся в ближайшие два года. По словам Белозерова, РЖД рассматривает идею создания мест капсульного типа, которые позволят пассажирам иметь личное пространство. В компании ожидают, что такие места можно будет «трансформировать под себя».

Поезда также будут оснащены розетками и Wi-Fi.