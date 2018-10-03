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3 октября, источник: РИА Новости

РЖД планирует оснастить плацкатные вагоны капсулами

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. РЖД планирует пересмотреть устройство плацкартных вагонов, рассказал «Российской газете» глава компании Олег Белозеров.

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Источник: РИА Новости

«В общем пространстве без купе будут созданы зоны персонального комфорта», — заявил он.

Новые типы вагонов предположительно появятся в ближайшие два года. По словам Белозерова, РЖД рассматривает идею создания мест капсульного типа, которые позволят пассажирам иметь личное пространство. В компании ожидают, что такие места можно будет «трансформировать под себя».

Поезда также будут оснащены розетками и Wi-Fi.

Ранее Белозеров поделился представлениями о развитии российских железных дорог на ближайшие десятилетия. По мнению главы РЖД, по России будут ездить как классические колесные поезда, так и пассажирские и грузовые беспилотники.

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