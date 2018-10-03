РЖД планирует оснастить плацкатные вагоны капсулами
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. РЖД планирует пересмотреть устройство плацкартных вагонов, рассказал «Российской газете» глава компании Олег Белозеров.
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. РЖД планирует пересмотреть устройство плацкартных вагонов, рассказал «Российской газете» глава компании Олег Белозеров.
«В общем пространстве без купе будут созданы зоны персонального комфорта», — заявил он.
Новые типы вагонов предположительно появятся в ближайшие два года. По словам Белозерова, РЖД рассматривает идею создания мест капсульного типа, которые позволят пассажирам иметь личное пространство. В компании ожидают, что такие места можно будет «трансформировать под себя».
Поезда также будут оснащены розетками и
Ранее Белозеров поделился представлениями о развитии российских железных дорог на ближайшие десятилетия. По мнению главы РЖД, по России будут ездить как классические колесные поезда, так и пассажирские и грузовые беспилотники.