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03:06 (мск), источник: Известия

Правительство РФ разрабатывает ряд мер для защиты экономики от санкций

Кабинет министров готовит план по поддержке российской экономики в условиях санкций. В качестве одной из таких мер рассматривается снижение зависимости от доллара. Об этом «Известиям» рассказали федеральный чиновник и источник в аппарате правительства.

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Источник: Известия

Накануне глава Минэка Максим Орешкин сообщил, что Минфин, Минэкономразвития и Банк России подготовили проработку предложений по дедолларизации экономики.

По словам источников, переход на расчеты в нацвалютах — лишь один из рассматриваемых пунктов. Помимо него также обсуждается создание комфортного налогового режима для возврата капитала в страну.

Для этого уже созданы специальные административные районы (офшоры) на островах Русский Приморского края и Октябрьский Калининградской области.

При этом отмечается, что полностью отказываться от доллара не планируется.

Россия намерена развивать расчеты в национальных валютах с другими странами. В частности, с Китаем и Европой.

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3 октября© Ньюстюб
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