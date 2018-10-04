Правительство РФ разрабатывает ряд мер для защиты экономики от санкций

Источник: Известия

Накануне глава Минэка Максим Орешкин сообщил, что Минфин, Минэкономразвития и Банк России подготовили проработку предложений по дедолларизации экономики.

По словам источников, переход на расчеты в нацвалютах — лишь один из рассматриваемых пунктов. Помимо него также обсуждается создание комфортного налогового режима для возврата капитала в страну.

Для этого уже созданы специальные административные районы (офшоры) на островах Русский Приморского края и Октябрьский Калининградской области.

При этом отмечается, что полностью отказываться от доллара не планируется.