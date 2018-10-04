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03:44 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Банкиры встали в очередь за зарплатой

Регулирование этого сегмента может измениться.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Банкиры просят на законодательном уровне дать определение «зарплатным проектам» и ввести регулирование отбора «зарплатного» банка бюджетными организациями. В частности, они хотят, чтобы бюджетникам «не навязывали» какой-то один банк для получения зарплаты, а предлагали несколько на выбор с уровнем кредитного рейтинга не ниже АА-. Если изменения будут приняты, то с рынка «зарплатных проектов» окажутся вытесненными региональные игроки.

Продвижением регулирования «зарплатных проектов», как выяснил «Ъ», формально занимается рабочая группа по оплате труда Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Но, по сути, идея исходит от банковского сообщества. Представитель комиссии Галина Меркулова подтвердила «Ъ», что соответствующая работа ведется.

Суть предложений банкиров в том, чтобы ввести понятие «зарплатный проект» в Гражданский кодекс и приказ Минсоцразвития № 425н (рекомендации по заключению трудового договора с бюджетниками). Список рекомендаций предлагается дополнить следующими: руководителю бюджетной организации следует направить запросы об условиях «зарплатных проектов» не менее чем в три банка, а затем для анализа полученных предложений создать комиссию с участием представителей заинтересованных банков.

Работодатель должен предоставить сотрудникам выбор из двух или более банков, в которых они могут получать зарплату, а также разъяснить это право. В приказ Минсоцразвития предлагается также включить новый раздел, устанавливающий требования к рекомендуемым банкам. В частности, они должны иметь кредитный рейтинг на уровне не ниже АА- от рейтинговых агентств «Эксперт РА» или АКРА.

Представитель крупного банка пояснил «Ъ», что наибольшую долю на рынке «зарплатных проектов» имеет Сбербанк. «Директора бюджетных организаций нередко не готовы менять зарплатный банк на другой, — говорит он.— Сбербанк им часто рекомендуют вышестоящие инстанции во избежание проблем с отзывом лицензий». По словам другого собеседника «Ъ», в некоторых регионах, где небольшие местные банки благодаря связям с региональными властями обслуживают ключевые предприятия, отзыв лицензии у них действительно создает проблемы.

Минтруд, Минфин и ЦБ сообщили «Ъ», что еще не получили соответствующие предложения. Начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева заявила «Ъ», что служба не поддерживает предложение об ограничении перечня банков, с которыми у бюджетных организаций могут быть заключены договоры о ведении «зарплатных проектов», в том числе путем установления требований к уровню кредитного рейтинга.

В Сбербанке отказались от комментариев. В ВТБ и Росбанке (тоже имеют рейтинги ААА) поддержали идею. «Высокий рейтинг банка дает клиентам определенную гарантию предсказуемости и стабильности, а также может влиять на привлекательность финансовых инструментов: банкам с высоким рейтингом привлечение фондирования, как правило, обходится дешевле, что позволяет им в дальнейшем предлагать клиентам продукты и услуги на более выгодных условиях», — пояснили в Росбанке.

Иной точки зрения придерживаются в «Возрождении», который является одним из лидеров по обслуживанию корпоративных клиентов Московской области, но имеет неподходящий рейтинг (ВВВ-). «Мы, конечно, поддерживаем подход, устанавливающий разумные критерии для банков, обслуживающих зарплатные проекты, — говорит зампред правления “Возрождения” Наталья Шабунина.— Но критерии оценки должны отвечать принципам здоровой конкуренции».

Рейтинги уровня АА- и выше имеют около 30 банков, но большинство из них не ведут «зарплатных проектов». «Фактически лишь около десяти банков смогут работать в этом сегменте, из них большинство — госбанки», — отмечает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. При этом только один региональный банк имеет рейтинг АА- (Челиндбанк), добавляет он. По словам эксперта, если вводить требования, то порог входа должен быть более лояльный, например рейтинг на уровне А-, который тоже означает высокую надежность банка.

Виталий Солдатских

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