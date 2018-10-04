Силуанов: Никто не собирается принудительно менять доллары на рубли
Первый
Первый
План правительства по переводу расчетов по внешнеторговым контрактам с доллара США на другие валюты не затронет простых россиян. Об этом заявил первый
Граждане, у которых валютные счета [в долларах США], должны абсолютно спокойно реагировать на все наши предложения по расчетам по внешнеторговым контрактам, поскольку никто не собирается исключать доллар, хождение доллара, никто не собирается принудительно менять долларовые сбережения на рублевые или на
какие-тоеще.
Снизить влияние американского доллара на экономику России необходимо для того, чтобы исключить риски в расчетах с другими странами, отметил первый
Силуанов также подчеркнул, что правительство намерено стимулировать российских экспортеров переходить на расчеты в других валютах. Для этого им планируется ввести налоговые преференции. «Будем говорить о более ускоренном порядке возврата расчетов по валютным выручкам, возврата НДС по экспортным поставкам. Будем создавать стимулы для перехода на расчеты в национальной валюте», — сказал первый
Ранее стало известно, что российское правительство разрабатывает проект, предусматривающий отказ от использования доллара США в международных расчетах. В работе над проектом принимают участие Центробанк, ВТБ, несколько крупнейших банков страны и представители экспортеров. Как утверждают осведомленные источники, документ будет готов и утвержден председателем правительства Дмитрием Медведевым «через