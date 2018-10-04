Силуанов: Никто не собирается принудительно менять доллары на рубли

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План правительства по переводу расчетов по внешнеторговым контрактам с доллара США на другие валюты не затронет простых россиян. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1». По его словам, исключать доллар из наличного обращения или принудительно менять сбережения в американской валюте на рубли никто не собирается.

Граждане, у которых валютные счета [в долларах США], должны абсолютно спокойно реагировать на все наши предложения по расчетам по внешнеторговым контрактам, поскольку никто не собирается исключать доллар, хождение доллара, никто не собирается принудительно менять долларовые сбережения на рублевые или на какие-то еще. Антон Силуанов ​​​​​​​ первый вице-премьер, министр финансов

Снизить влияние американского доллара на экономику России необходимо для того, чтобы исключить риски в расчетах с другими странами, отметил первый вице-премьер. «Мы все больше и больше должны переходить на расчеты в рублях, в евро, в национальных валютах», — заявил он и добавил, что речь идет как о партнерах в рамках СНГ и Евразийского экономического союза, так и партнерах в Европе и Юго-Восточной Азии.

Силуанов также подчеркнул, что правительство намерено стимулировать российских экспортеров переходить на расчеты в других валютах. Для этого им планируется ввести налоговые преференции. «Будем говорить о более ускоренном порядке возврата расчетов по валютным выручкам, возврата НДС по экспортным поставкам. Будем создавать стимулы для перехода на расчеты в национальной валюте», — сказал первый вице-премьер, добавив при этом, что «это абсолютно правильное решение».