Wintershall готова поддержать альтернативный маршрут «Северного потока — 2»

Источник: РИА "Новости"

«Как финансовые инвесторы, мы поддерживаем проект, мы однозначно поддержим оба альтернативных варианта строительства», — сказал он.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод строится рядом с действующим «Северным потоком».

Он пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных государств осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Компания-оператор Nord Stream 2 AG в августе подала заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода «Северный поток — 2», параллельно ожидая разрешения властей Дании на строительство по основному маршруту.

Сейчас построено около 50 километров морского участка трубы в Финляндии и Германии, сообщил журналистам глава еще одного акционера компании-оператора — австрийской OMV Райнер Зеле.