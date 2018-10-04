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17:50 (мск), источник: РИА Новости

Wintershall готова поддержать альтернативный маршрут «Северного потока — 2»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Немецкая компания Wintershall готова участвовать в финансировании строительства «Северного потока — 2» по альтернативному маршруту, если Дания не даст разрешения на сооружение, сообщил РИА Новости член правления компании Тило Виланд.

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Источник: РИА "Новости"

«Как финансовые инвесторы, мы поддерживаем проект, мы однозначно поддержим оба альтернативных варианта строительства», — сказал он.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод строится рядом с действующим «Северным потоком».

Он пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных государств осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Компания-оператор Nord Stream 2 AG в августе подала заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода «Северный поток — 2», параллельно ожидая разрешения властей Дании на строительство по основному маршруту.
Сейчас построено около 50 километров морского участка трубы в Финляндии и Германии, сообщил журналистам глава еще одного акционера компании-оператора — австрийской OMV Райнер Зеле.

По его словам, Дания может дать разрешение в следующем году.

Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
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