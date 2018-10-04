Сто самых дорогих квартир в Москве подешевели на 20% за год

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Общая стоимость ста самых дорогих столичных квартир снизилась на 20% за год и в начале октября 2018 года составила $805,9 млн, или 52,7 млрд рублей, сообщается в исследовании компании Savills, аналитики которой составляют индекс PCM top-100 (Prime Central Moscow top-100 Index).

«Золотая сотня» квартир Москвы за последний год потеряла в цене 20,7% Исследование компании Savills

Индекс PCM top-100 рассчитывается как средневзвешенная стоимость 1 кв. м в 100 самых дорогих квартирах Москвы. В него попадают предложения элитного жилья с самой высокой ценой за 1 кв. м как на первичном, так и на вторичном рынке.

Из результатов исследования Savills следует, что средняя цена квадратного метра в ста самых дорогих квартирах столицы составила $31,1 тыс. на начало октября. Это на 20,7% ниже, чем в сентябре 2017 года, когда средняя цена за кв. м в первой сотне предложений на рынке элитного жилья составляла $39,2 тыс. Только за последний квартал индекс PCM top-100 снизился на 3,7%.

Средняя цена квартиры, вошедшей в PCM top-100, составляет $8,3 млн. Самая дорогая квартира на столичном рынке элитного жилья стоит $24 млн. Бюджет квартиры с наименьшей стоимостью составляет $1,5 млн.

Больше всего самых дорогих предложений столицы расположено на Остоженке — 27 лотов, затем на Патриарших прудах (23 лота) и на Арбате (14 лотов).