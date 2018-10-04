Рубль подешевел на рубль
Рубль в четверг значительно подешевел. Курс доллара к 18.15 мск вырос на 1,05 руб. до 66,91 руб., евро — на 1,43 руб. до 77,06 руб.
Рубль в четверг значительно подешевел. Курс доллара к 18.15 мск вырос на 1,05 руб. до 66,91 руб., евро — на 1,43 руб. до 77,06 руб.
Продолжают дешеветь российские гособлигации. К 18.05 мск доходность 10-летних ОФЗ достигла 8,71% годовых — это максимум последних двух недель.
Доходности ОФЗ начали расти после неудачного аукциона Минфина в среду, отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак: «Несмотря на то, что рынок частично восстановился, спроса на предложение Минфина мы не увидели — инвесторы готовы покупать бумаги [только] с высокой премией».
Минфин в среду впервые за месяц вышел на рынок заимствований, однако возвращение оказалось неудачным: ведомство разместило только 74% 6-летнего выпуска, выручив 6,9 млрд руб. Второй аукцион, по размещению 3-летних бумаг, Минфин признал несостоявшимся
Укрепление доллара, начавшееся на прошлой неделе, в сочетании с резким ростом доходностей в США подстегнули коррекцию на развивающихся рынках, согласен аналитик «ВТБ капитала» Максим Коровин: «Локальный долг не стал исключением, и ОФЗ просто движутся в общем тренде».
Доходности 10-летних госбумаг США в среду превысили 3,2% годовых впервые с 2011 года.
Турецкая лира к 17.10 мск четверга теряла 1,7%. Накануне стало известно, что в сентябре инфляция в Турции ускорилась почти до 25%, достигнув 15-летнего пика. Это может заставить инвесторов сомневаться в эффективности мер центробанков развивающихся рынков в целом, опасается Гайворонский. В сентябре рисковые активы начали восстанавливаться как раз после резкого подъема ключевой ставки в Турции, а затем еще в ряде развивающихся стран, напоминает он: «Тогда рынок поверил, что центральные банки могут решительно и эффективно бороться с галопирующей инфляцией».
Баррель Brent в четверг подешевел на Межконтинентальной бирже на 0,65% до $85,73 за баррель.
Интерес иностранных инвесторов к российскому рынку остается слабым, пишет в обзоре главный экономист
К вечеру давление на рубль усилилось
Минюст США в четверг обвинил семерых сотрудников российского ГРУ в хакерских атаках, а несколькими часами ранее министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд сообщила, что четверо россиян в апреле пытались совершить кибератаку против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
И все же рост доллара до 67 руб. — это естественная коррекция, оптимистичнен Королев. «При отсутствии внешних рисков рубль через некоторое время снова начнет дорожать и вполне может укрепиться до 63 руб. за доллар», — убежден он.