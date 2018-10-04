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19:35 (мск), источник: Ведомости

Рубль подешевел на рубль

Рубль в четверг значительно подешевел. Курс доллара к 18.15 мск вырос на 1,05 руб. до 66,91 руб., евро — на 1,43 руб. до 77,06 руб.

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ЦБ: $ 66.2115   +0.79 € 76.0505   +0.32 ММВБ: $ 67.0200   +1.16 € 77.1075   +1.48
Источник: РИА "Новости"

Продолжают дешеветь российские гособлигации. К 18.05 мск доходность 10-летних ОФЗ достигла 8,71% годовых — это максимум последних двух недель.

Доходности ОФЗ начали расти после неудачного аукциона Минфина в среду, отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак: «Несмотря на то, что рынок частично восстановился, спроса на предложение Минфина мы не увидели — инвесторы готовы покупать бумаги [только] с высокой премией».

Минфин в среду впервые за месяц вышел на рынок заимствований, однако возвращение оказалось неудачным: ведомство разместило только 74% 6-летнего выпуска, выручив 6,9 млрд руб. Второй аукцион, по размещению 3-летних бумаг, Минфин признал несостоявшимся из-за отсутствия «заявок по приемлемым уровням цен при текущей рыночной конъюнктуре».

Кроме того, рост доходностей подстегнула ситуация на развивающихся рынках, продолжает Ермак, скачок ставок американских гособлигаций и последовавшее за этим ослабление рубля.

Укрепление доллара, начавшееся на прошлой неделе, в сочетании с резким ростом доходностей в США подстегнули коррекцию на развивающихся рынках, согласен аналитик «ВТБ капитала» Максим Коровин: «Локальный долг не стал исключением, и ОФЗ просто движутся в общем тренде».

Доходности 10-летних госбумаг США в среду превысили 3,2% годовых впервые с 2011 года.

На развивающиеся рынки давит и ситуация в Турции, добавляет аналитик «БКС брокер» Сергей Гайворонский.

Турецкая лира к 17.10 мск четверга теряла 1,7%. Накануне стало известно, что в сентябре инфляция в Турции ускорилась почти до 25%, достигнув 15-летнего пика. Это может заставить инвесторов сомневаться в эффективности мер центробанков развивающихся рынков в целом, опасается Гайворонский. В сентябре рисковые активы начали восстанавливаться как раз после резкого подъема ключевой ставки в Турции, а затем еще в ряде развивающихся стран, напоминает он: «Тогда рынок поверил, что центральные банки могут решительно и эффективно бороться с галопирующей инфляцией».

Поддержать рубль не смогла даже дорогая нефть, сетует ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский: рубль по-прежнему сильнее зависит от колебаний развивающихся рынков, чем от нефтяных котировок, подчеркивает он.

Баррель Brent в четверг подешевел на Межконтинентальной бирже на 0,65% до $85,73 за баррель.

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Интерес иностранных инвесторов к российскому рынку остается слабым, пишет в обзоре главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: на это указывают как ослабление почти всех валют развивающихся рынков, так и не слишком удачный выход Минфина на рынок ОФЗ. Однако растущие цены на нефть позволяют рассчитывать на укрепление рубля во второй половине октября, уверена Орлова. Отказ ЦБ от валютных интервенций до конца года позволяет рассчитывать, что постепенно корреляция между рублем и нефтяными котировками усилится, надеется Поддубский.

К вечеру давление на рубль усилилось из-за «политических заявлений», полагает руководитель управления по работе с клиентами «Церих кэпитал менеджмента» Сергей Королев. Это может вернуть инвесторам страх перед санкциями и вывести его на первые роли, отмечает Гайворонский.

Минюст США в четверг обвинил семерых сотрудников российского ГРУ в хакерских атаках, а несколькими часами ранее министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд сообщила, что четверо россиян в апреле пытались совершить кибератаку против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

И все же рост доллара до 67 руб. — это естественная коррекция, оптимистичнен Королев. «При отсутствии внешних рисков рубль через некоторое время снова начнет дорожать и вполне может укрепиться до 63 руб. за доллар», — убежден он.

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