Застройщики не хотят на Колыму
Даже за деньги.
Даже за деньги.
После смены руководства Магаданской области выяснилось, что проблема расселения ветхого и аварийного жилья на Колыме не решена почти полностью. Средств не хватает, но даже если деньги найдутся, региональные застройщики не смогут их освоить. Тем не менее эксперты полагают, что строить жилье там необходимо, помочь в этом могут строители соседних регионов, прежде всего Хабаровского края.
Правительство Магаданской области направило заявку в Минфин РФ на выделение региону 25 млрд руб. на расселение жителей ветхого и аварийного жилья, сообщил новый губернатор региона Сергей Носов. Правда, он считает увеличение финансирования «удвоением проблемы»: «Предположим, если эта цифра будет утверждена, это 4 млрд руб. в год. Как освоить это финансирование?» Как пояснил «Ъ» консультант отдела жилстроя магаданского министерства строительства, ЖКХ и энергетики Евгений Усачев, вопрос в недостаточной строительной базе региона.
По данным Минстроя РФ, общая площадь аварийного жилья составляет 2 млн кв. м. Фактически его намного больше, так как муниципалитеты нередко
Помочь освоить средства из бюджета готовы соседи. По словам
В этом году Минстрою РФ удалось добиться увеличения финансирования федерального проекта «Жилье»: если в 2018 году из всех источников на эти цели предусмотрено 29,9 млрд руб., то в будущем году — 33,6 млрд руб., в 2020-м — 37,4 млрд руб., а к 2024-му — 58,8 млрд руб. Но у ряда экспертов вызывает вопрос сама идея активной застройки в регионах с большим оттоком населения. Так, на той же Колыме в рамках предыдущей программы расселения из ветхого жилья получили квартиры более 700 человек, а сокращение населения, по данным Росстата, за тот же период составило 8,4 тыс. человек.
Ольга Кравчук, Магадан; Халиль Аминов