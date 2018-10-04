Застройщики не хотят на Колыму

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После смены руководства Магаданской области выяснилось, что проблема расселения ветхого и аварийного жилья на Колыме не решена почти полностью. Средств не хватает, но даже если деньги найдутся, региональные застройщики не смогут их освоить. Тем не менее эксперты полагают, что строить жилье там необходимо, помочь в этом могут строители соседних регионов, прежде всего Хабаровского края.

Правительство Магаданской области направило заявку в Минфин РФ на выделение региону 25 млрд руб. на расселение жителей ветхого и аварийного жилья, сообщил новый губернатор региона Сергей Носов. Правда, он считает увеличение финансирования «удвоением проблемы»: «Предположим, если эта цифра будет утверждена, это 4 млрд руб. в год. Как освоить это финансирование?» Как пояснил «Ъ» консультант отдела жилстроя магаданского министерства строительства, ЖКХ и энергетики Евгений Усачев, вопрос в недостаточной строительной базе региона.

Проблема ветхого и аварийного жилья на Дальнем Востоке стоит особенно остро: его доля превышает 6%, что в 2,5 раза больше среднероссийского уровня.

По данным Минстроя РФ, общая площадь аварийного жилья составляет 2 млн кв. м. Фактически его намного больше, так как муниципалитеты нередко из-за отсутствия средств не признают жилье аварийным. Об этом господин Носов, будучи главой рабочей группы Госсовета по Дальнему Востоку, рассказывал в сентябре во Владивостоке Владимиру Путину. Он подчеркнул тогда, что в паспорте федерального проекта «Жилье и городская среда» для регионов Дальнего Востока на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда средств предусмотрено в шесть раз меньше потребности.

Помочь освоить средства из бюджета готовы соседи. По словам экс-главы СРО «Дальневосточное объединение строителей» Михаила Сорокина, в Хабаровском крае достаточно строительных мощностей, чтобы заняться возведением домов на Колыме. Помешать может только транспортная проблема: железной дороги до Магадана нет, и стройматериалы можно доставить лишь через Якутию по федеральной автотрассе «Колыма», находящейся в критическом состоянии, либо судами через порты Приморья. «Застройщики федерального уровня не готовы выходить в регионы, где низкомаржинальный рынок, — отмечает глава совета директоров “Бест-Новостроя” Ирина Доброхотова.— Особенно это стало очевидно после того, как появились поправки к отраслевому законодательству, вынуждающему девелоперов жилья вовлекать в финансовую цепочку банки». Президент группы «Кортрос» Вениамин Голубицкий подтверждает, что изменения сделают уязвимыми именно региональные рынки.

В этом году Минстрою РФ удалось добиться увеличения финансирования федерального проекта «Жилье»: если в 2018 году из всех источников на эти цели предусмотрено 29,9 млрд руб., то в будущем году — 33,6 млрд руб., в 2020-м — 37,4 млрд руб., а к 2024-му — 58,8 млрд руб. Но у ряда экспертов вызывает вопрос сама идея активной застройки в регионах с большим оттоком населения. Так, на той же Колыме в рамках предыдущей программы расселения из ветхого жилья получили квартиры более 700 человек, а сокращение населения, по данным Росстата, за тот же период составило 8,4 тыс. человек.