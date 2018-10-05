Банкам готовят санкции: их накажут за обман россиян

Источник: РИА "Новости"

За продажу одних финансовых инструментов под видом других банкам установят санкции. Соответствующий законопроект разрабатывает комитет Госдумы по финрынку, рассказал «Известиям» его председатель Анатолий Аксаков. Сначала на кредитную организацию и сотрудника, которые будут уличены в нарушениях, наложат штраф. За регулярные случаи обмана потребителей банку может грозить отзыв лицензии, а работнику — дисквалификация, то есть запрет на работу с частными лицами. По словам экспертов, от недобросовестного поведения кредитных организаций страдает каждый десятый россиянин.

Над законопроектом по борьбе с мисселингом (действия продавца, вследствие которых производится некорректная продажа продукта или услуги) Госдума работает вместе с Центральным банком, отметил Анатолий Аксаков. Поправки будут внесены в нижнюю палату парламента в осеннюю сессию в два закона — «О банках и банковской деятельности» и «О рынке ценных бумаг».

Сначала за нарушения будет установлена административная ответственность, пояснил Анатолий Аксаков.

— Оштрафованы будут и банк, и сотрудник кредитной организации, который занимается недобросовестной практикой. Размер ответственности сейчас обсуждается. Если банк будет уличен в регулярных нарушениях и не будет исполнять предписания ЦБ об их устранении, санкции могут быть вплоть до отзыва лицензии. Сотрудник же будет дисквалифицирован, — заявил «Известиям» председатель комитета по финрынку.

Центробанк сейчас работает над системой стимулирования и дестимулирования нечестных продавцов в кредитных организациях, рассказал «Известиям» руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута. Он отметил, что мисселинг сильно распространен в Европе, но набирает обороты и в России. Задача регулятора в том, чтобы разработать модель, при которой финансовым организациям будет невыгодно обманывать потребителей, отметил Михаил Мамута. В пресс-службе ЦБ не ответили на запрос «Известий» о том, насколько часто регулятор выявляет случаи введения потребителей в заблуждение при продаже финансовых инструментов.

Каждый десятый клиент банка страдает от мисселинга, констатировал зампред Локо-банка Андрей Люшин. Такую же оценку дала управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова. Например, под видом вкладов гражданам продают полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), паи ПИФов, предлагают вложения в ценные бумаги, в том числе в облигации и векселя самого банка или «дружественных» организаций, указали эксперты. Инвестиции в эти инструменты в отличие от вкладов не застрахованы государством. Но сотрудник банка, предлагающий клиенту такую альтернативу, умалчивает об этом, подчеркнул Андрей Люшин. Кроме того, часто не сообщают об особенностях продукта и связанных с ним рисков.

Еще один пример мисселинга — при получении уже одобренного кредита в банке перед клиентом кладут на подпись договор страхования заемщика, о котором до этого не предупреждали, добавил Андрей Люшин. И «мягко намекают», что отказ от страховки может не лучшим образом сказаться на кредитной истории заемщика, указал он. Также иногда при оформлении карты заявляют о ее бесплатном обслуживании, но «забывают» упомянуть, что это условие распространяется, например, только на год, а потом ежегодно будет взиматься плата, подчеркнул банкир. Из-за таких недобросовестных приемов граждане не могут выбрать для себя действительно подходящий в их ситуации финансовый продукт и теряют доверие к кредитным организациям, резюмировал эксперт.

При мисселинге с потребителем заключают договор, выгодный организации, навязывая ненужные гражданину услуги и вводя его в заблуждение, согласен адвокат Матвей Левант. Он считает, что с подобными нарушениями, в частности, закона «О защите прав потребителей», несомненно, стоит бороться. И хотя доказать факт недобросовестных продаж достаточно сложно, готовящийся законопроект должен помочь сократить количество правонарушений, так как появится ответственность за это, резюмировал Матвей Левант.

Штраф должен покрывать моральный ущерб за введение в заблуждение и содержать обязательную часть за намеренность действий, считает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Для сотрудников, занимающихся мисселингом, логично установить штраф в размере 150−200 тыс. рублей, для банков — 500 тыс. Отзыв лицензии и дисквалификация за регулярные нарушения представляются адекватным наказанием, уверена Тамара Касьянова. Желательно, чтобы решения о выявленных нарушениях публиковались на сайте ЦБ, считает Анна Бодрова.

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ЦБ последовательно борется с нарушениями на финансовом рынке. Так, недавно регулятор расширил функционал «тайных покупателей». Теперь они выявляют обман не только при выдаче вкладов, но и при продаже страховых и инвестиционных продуктов. Серьезные санкции за мисселинг помогут бороться с недобросовестными продавцами финансовых услуг: неотвратимость наказания за обман потребителей будет способствовать сокращению числа нарушений.