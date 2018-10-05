Банкам готовят санкции: их накажут за обман россиян
Сейчас от недобросовестных продаж финансовых продуктов страдает каждый десятый клиент кредитной организации.
Сейчас от недобросовестных продаж финансовых продуктов страдает каждый десятый клиент кредитной организации.
За продажу одних финансовых инструментов под видом других банкам установят санкции. Соответствующий законопроект разрабатывает комитет Госдумы по финрынку, рассказал «Известиям» его председатель Анатолий Аксаков. Сначала на кредитную организацию и сотрудника, которые будут уличены в нарушениях, наложат штраф. За регулярные случаи обмана потребителей банку может грозить отзыв лицензии, а работнику — дисквалификация, то есть запрет на работу с частными лицами. По словам экспертов, от недобросовестного поведения кредитных организаций страдает каждый десятый россиянин.
Над законопроектом по борьбе с мисселингом (действия продавца, вследствие которых производится некорректная продажа продукта или услуги) Госдума работает вместе с Центральным банком, отметил Анатолий Аксаков. Поправки будут внесены в нижнюю палату парламента в осеннюю сессию в два закона — «О банках и банковской деятельности» и «О рынке ценных бумаг».
Сначала за нарушения будет установлена административная ответственность, пояснил Анатолий Аксаков.
— Оштрафованы будут и банк, и сотрудник кредитной организации, который занимается недобросовестной практикой. Размер ответственности сейчас обсуждается. Если банк будет уличен в регулярных нарушениях и не будет исполнять предписания ЦБ об их устранении, санкции могут быть вплоть до отзыва лицензии. Сотрудник же будет дисквалифицирован, — заявил «Известиям» председатель комитета по финрынку.
Центробанк сейчас работает над системой стимулирования и дестимулирования нечестных продавцов в кредитных организациях, рассказал «Известиям» руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута. Он отметил, что мисселинг сильно распространен в Европе, но набирает обороты и в России. Задача регулятора в том, чтобы разработать модель, при которой финансовым организациям будет невыгодно обманывать потребителей, отметил Михаил Мамута. В
Каждый десятый клиент банка страдает от мисселинга, констатировал зампред
Еще один пример мисселинга — при получении уже одобренного кредита в банке перед клиентом кладут на подпись договор страхования заемщика, о котором до этого не предупреждали, добавил Андрей Люшин. И «мягко намекают», что отказ от страховки может не лучшим образом сказаться на кредитной истории заемщика, указал он. Также иногда при оформлении карты заявляют о ее бесплатном обслуживании, но «забывают» упомянуть, что это условие распространяется, например, только на год, а потом ежегодно будет взиматься плата, подчеркнул банкир.
При мисселинге с потребителем заключают договор, выгодный организации, навязывая ненужные гражданину услуги и вводя его в заблуждение, согласен адвокат Матвей Левант. Он считает, что с подобными нарушениями, в частности, закона «О защите прав потребителей», несомненно, стоит бороться. И хотя доказать факт недобросовестных продаж достаточно сложно, готовящийся законопроект должен помочь сократить количество правонарушений, так как появится ответственность за это, резюмировал Матвей Левант.
Штраф должен покрывать моральный ущерб за введение в заблуждение и содержать обязательную часть за намеренность действий, считает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Для сотрудников, занимающихся мисселингом, логично установить штраф в размере 150−200 тыс. рублей, для банков — 500 тыс. Отзыв лицензии и дисквалификация за регулярные нарушения представляются адекватным наказанием, уверена Тамара Касьянова. Желательно, чтобы решения о выявленных нарушениях публиковались на сайте ЦБ, считает Анна Бодрова.
ЦБ последовательно борется с нарушениями на финансовом рынке. Так, недавно регулятор расширил функционал «тайных покупателей». Теперь они выявляют обман не только при выдаче вкладов, но и при продаже страховых и инвестиционных продуктов. Серьезные санкции за мисселинг помогут бороться с недобросовестными продавцами финансовых услуг: неотвратимость наказания за обман потребителей будет способствовать сокращению числа нарушений.
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