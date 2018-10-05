В России вновь будут использовать провода из алюминия

Источник: РИА "Новости"

Ведомство утвердило соответствующие изменения в свод правил «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», которые вступят в силу 20 марта 2019 года.

Алюминиевая проводка широко использовалась в СССР, однако в 2003 году ее перестали применять в связи с участившимися возгораниями, отдав предпочтение меди. Инициатором возврата алюминиевых сплавов стала компания «Русал» Олега Дерипаски.

В организации заверили, что новые кабели безопасны для применения в строительстве. В Минпромторге подтвердили качество новой продукции, отметив, что в ее состав войдут также иные металлы, в том числе железо и медь.