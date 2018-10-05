Круговорот нефти в бюджете
Компенсации для НПЗ оплатят за счет роста налогов для нефтяников.
Компенсации для НПЗ оплатят за счет роста налогов для нефтяников.
Нефтекомпаниям придется частично самим финансировать субсидии, которые правительство решило дать НПЗ для сдерживания цен на топливо. Согласно протоколу по итогам совещания у премьера Дмитрия Медведева, демпфирующая надбавка для нефтяников, как и ожидалось, будет увеличена. Но половина связанных с этим расходов бюджета — около 110 млрд руб. в год — должна быть обеспечена ростом НДПИ на нефть. Однако, подчеркивают источники «Ъ», таким подходом недовольна «Роснефть» и решение еще может быть скорректировано в течение следующей недели.
Премьер Дмитрий Медведев подписал протокол по итогам совещания по проблемам нефтяной отрасли, состоявшегося 18 сентября, рассказали «Ъ» источники в отрасли. Это подтвердили в
Как писал «Ъ» 7 и 17 сентября, нефтяники и Минэнерго предлагали снизить условную базовую цену при расчете демпфирующей компоненты. Она в условиях высоких цен на нефть является фактически субсидией для нефтепереработки из нефтегазовых доходов (по бюджетному правилу они не идут в бюджет, а зачисляются в ФНБ). Снижение базовой цены до 50,4 тыс. руб. на тонну бензина и 45 тыс. руб. на тонну для дизельного топлива должно было, по оценке Минфина, увеличить субсидию НПЗ на 230 млрд руб. в год, и именно такие уровни зафиксированы в протоколе совещания у премьера (копия есть у «Ъ»).
Но главные споры в правительстве и отрасли касались того, кто должен оплатить субсидию. Нефтяники и Минэнерго предлагали сделать это из дополнительных нефтегазовых доходов бюджета.
В Минфине же полагали, что возлагать это бремя только на государство несправедливо, так как нефтекомпании получают значительные прибыли от роста цен на нефть и ослабления рубля, но не в переработке, а в добыче.
В итоге был найден компромисс. В протоколе указано, что «50% дополнительных расходов бюджетной системы РФ, связанных с изменением параметров базовой цены нефтепродуктов» должны быть компенсированы за счет роста НДПИ на нефть. Этот рост должен быть «привязан к нефтяной котировке (без изменения ставки налога)» — это значит, что при падении цен на нефть до определенного уровня повышенный НДПИ уже не будет действовать. Вероятнее всего, ценой отсечения будет $60 за баррель, поскольку, по расчетам Минфина, при такой цене и ниже демпфирующая надбавка НПЗ уже не нужна. Соответствующие поправки к Налоговому кодексу Минфину и Минэнерго поручено внести в правительство к 10 октября (в ведомствах комментариев не предоставили).
По мнению источников «Ъ», основная причина, по которой выход протокола задерживался, связана с недовольством «Роснефти» (там на запрос «Ъ» не ответили). Хотя в целом для отрасли такое решение выгодно, оно менее привлекательно для компаний с большой добычей и сравнительно меньшей переработкой — таких как «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». Ряд собеседников «Ъ» в Белом доме не исключают, что «Роснефти» еще удастся повлиять на итоговое решение по НДПИ — для нее было бы выгоднее, если бы базовые цены демпфера снижались не на 5 тыс., а на 2−3 тыс. руб. на тонну, но целиком за счет бюджета. Для компаний с высокой долей переработки, таких как ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть», подобное решение, напротив, было бы болезненным. Впрочем, собеседники «Ъ» в отрасли все же полагают, что концепция дележа расходов на субсидирование внутренних цен на топливо в соотношении 50 на 50 между бюджетом и компаниями окончательно победила.
Юрий Барсуков, Санкт-Петербург; Дмитрий Козлов, Евгения Крючкова