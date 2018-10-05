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04:19 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Круговорот нефти в бюджете

Компенсации для НПЗ оплатят за счет роста налогов для нефтяников.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Нефтекомпаниям придется частично самим финансировать субсидии, которые правительство решило дать НПЗ для сдерживания цен на топливо. Согласно протоколу по итогам совещания у премьера Дмитрия Медведева, демпфирующая надбавка для нефтяников, как и ожидалось, будет увеличена. Но половина связанных с этим расходов бюджета — около 110 млрд руб. в год — должна быть обеспечена ростом НДПИ на нефть. Однако, подчеркивают источники «Ъ», таким подходом недовольна «Роснефть» и решение еще может быть скорректировано в течение следующей недели.

Премьер Дмитрий Медведев подписал протокол по итогам совещания по проблемам нефтяной отрасли, состоявшегося 18 сентября, рассказали «Ъ» источники в отрасли. Это подтвердили в пресс-службе Белого дома, отказавшись от комментариев по содержанию. Ключевой темой совещания было изменение параметров налогового маневра, направленное на сдерживание цен на топливо в 2019 году.

Как писал «Ъ» 7 и 17 сентября, нефтяники и Минэнерго предлагали снизить условную базовую цену при расчете демпфирующей компоненты. Она в условиях высоких цен на нефть является фактически субсидией для нефтепереработки из нефтегазовых доходов (по бюджетному правилу они не идут в бюджет, а зачисляются в ФНБ). Снижение базовой цены до 50,4 тыс. руб. на тонну бензина и 45 тыс. руб. на тонну для дизельного топлива должно было, по оценке Минфина, увеличить субсидию НПЗ на 230 млрд руб. в год, и именно такие уровни зафиксированы в протоколе совещания у премьера (копия есть у «Ъ»).

Но главные споры в правительстве и отрасли касались того, кто должен оплатить субсидию. Нефтяники и Минэнерго предлагали сделать это из дополнительных нефтегазовых доходов бюджета.

В Минфине же полагали, что возлагать это бремя только на государство несправедливо, так как нефтекомпании получают значительные прибыли от роста цен на нефть и ослабления рубля, но не в переработке, а в добыче.

В итоге был найден компромисс. В протоколе указано, что «50% дополнительных расходов бюджетной системы РФ, связанных с изменением параметров базовой цены нефтепродуктов» должны быть компенсированы за счет роста НДПИ на нефть. Этот рост должен быть «привязан к нефтяной котировке (без изменения ставки налога)» — это значит, что при падении цен на нефть до определенного уровня повышенный НДПИ уже не будет действовать. Вероятнее всего, ценой отсечения будет $60 за баррель, поскольку, по расчетам Минфина, при такой цене и ниже демпфирующая надбавка НПЗ уже не нужна. Соответствующие поправки к Налоговому кодексу Минфину и Минэнерго поручено внести в правительство к 10 октября (в ведомствах комментариев не предоставили).

По мнению источников «Ъ», основная причина, по которой выход протокола задерживался, связана с недовольством «Роснефти» (там на запрос «Ъ» не ответили). Хотя в целом для отрасли такое решение выгодно, оно менее привлекательно для компаний с большой добычей и сравнительно меньшей переработкой — таких как «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». Ряд собеседников «Ъ» в Белом доме не исключают, что «Роснефти» еще удастся повлиять на итоговое решение по НДПИ — для нее было бы выгоднее, если бы базовые цены демпфера снижались не на 5 тыс., а на 2−3 тыс. руб. на тонну, но целиком за счет бюджета. Для компаний с высокой долей переработки, таких как ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть», подобное решение, напротив, было бы болезненным. Впрочем, собеседники «Ъ» в отрасли все же полагают, что концепция дележа расходов на субсидирование внутренних цен на топливо в соотношении 50 на 50 между бюджетом и компаниями окончательно победила.

Юрий Барсуков, Санкт-Петербург; Дмитрий Козлов, Евгения Крючкова

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4 октября© Ньюстюб
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