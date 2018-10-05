Заморозки требуют разморозки
АЗС готовятся к росту цен на дизтопливо.
АЗС готовятся к росту цен на дизтопливо.
Независимые продавцы топлива просят правительство отменить действующую с июня заморозку цен на АЗС. В частности, они отмечают рост оптовых цен на зимнее дизтопливо, что может сделать его продажу в рознице невыгодной. По оценкам Российского топливного союза (РТС), клиенты уже уходят с независимых АЗС на заправки крупных нефтяников, держащих старые цены. Эксперты отмечают, что рост цен обычен при сезонном переходе НПЗ с летнего на зимнее дизтопливо.
Президент РТС Евгений Аркуша в письме профильному
Правительство решило стабилизировать оптовые цены, снизив акцизы на топливо и увеличив поставки на внутренний рынок, в конце мая после резкого скачка цен на ГСМ. Нефтекомпаниям было предписано заморозить цены на АЗС.
Летом оптовые цены снижались, что улучшало маржу независимых АЗС. Но уже сейчас тонна летнего дизтоплива стоит 50,6 тыс. руб. на СПбМТСБ, что примерно на 3% выше, чем в начале июня. Биржевая цена на зимнее дизтопливо дороже еще на 5 тыс. руб. за тонну, отмечается в письме главы РТС.
Евгений Аркуша ожидает, что сезонный переход на зимнее топливо может повысить оптовые цены
Господин Аркуша опасается, что при сезонном росте оптовых цен на зимнее дизтопливо на фоне фиксированных розничных цен оптовые котировки будут выше, чем цены на АЗС, следует из письма.
Евгений Аркуша подтвердил «Ъ», что в связи с ростом оптовых цен независимые АЗС начали повышать цены, обороты их продаж падают, а заправки нефтекомпаний держат цены на уровне конца мая. Он опасается повторения ситуации конца весны, когда продажи независимых АЗС упали на 30−40% («Ъ» описывал проблемы этого сектора 24 августа). По словам главы РТС, в Сибири и на Дальнем Востоке активизировался спрос на зимнее дизтопливо, цена на него уже существенно выше, чем на летнее. «Это замкнутый круг: при хронической нехватке зимнего дизтоплива в высокий сезон нефтяники снижают отгрузки на бирже, поскольку растет ажиотаж на их АЗС, — говорит он.— На Дальнем Востоке уже стоят очереди на заправках некоторых нефтекомпаний, поскольку цена у независимых АЗС уже выше». Чтобы независимые могли конкурировать с АЗС нефтекомпаний, нужно снять заморозку с цен, считает господин Аркуша, что, по его словам, поддерживают и крупные нефтекомпании.
Для стабилизации цен на нефтепродукты при сегодняшней конъюнктуре рынка необходима скорейшая корректировка налогового маневра, в том числе введение демпфирующего механизма (см. материал на стр. 1), и снижение нагрузки на НПЗ путем «неповышения акцизов» с 1 января 2019 года, заявил «Ъ» глава управления ТЭК ФАС Дмитрий Махонин. Представитель Дмитрия Козака не ответил на запрос «Ъ».
Высокие цены на зимнее топливо в межсезонье достаточно традиционны
Дмитрий Козлов