Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как кошки видят мир. Объясняем на гифках
Что это? Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир (фото)
Из-за маминых волос ребенок чуть не лишился пальцев на ноге
В отпуске погиб замгенпрокурора России
Квартиры подорожали в половине крупнейших городов России
Зерновые баталии: Россия угрожает банкротством фермерам США Российская пшеница угрожает американским фермерам
Путин призвал страны не медлить и ввести все санкции против РФ
Откровенное выступление Загитовой удивило немцев
Назван лучший российский сериал года
Максимова, Безрукова и Горбачева на премьере фильма «Без меня»
«Ювентус» выступил с официальным заявлением по обвинению Роналду
Матчем в Туле откроется программа 10-го тура чемпионата России
Друзья ушли с успешной работы и создали дело, выручив 500 млн руб
Пугачева с Галкиным на прощании с Карцевым (фото)
Звезда "Склифосовского" о смерти сына: Споткнулся и упал в канаву
Дочь Успенской испугала лысиной и беззубым ртом
Что скрыто под шпилем МГУ (фото)
Как правильно сдавать жилье в аренду
Фоторепортажи
16От заката до рассвета
17Идем на «Восток»
04:11 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Заморозки требуют разморозки

АЗС готовятся к росту цен на дизтопливо.

Наверх
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Независимые продавцы топлива просят правительство отменить действующую с июня заморозку цен на АЗС. В частности, они отмечают рост оптовых цен на зимнее дизтопливо, что может сделать его продажу в рознице невыгодной. По оценкам Российского топливного союза (РТС), клиенты уже уходят с независимых АЗС на заправки крупных нефтяников, держащих старые цены. Эксперты отмечают, что рост цен обычен при сезонном переходе НПЗ с летнего на зимнее дизтопливо.

Президент РТС Евгений Аркуша в письме профильному вице-премьеру Дмитрию Козаку обратил внимание курирующего ТЭК чиновника на возобновившийся рост биржевых цен на нефтепродукты (копия письма от 1 октября есть у «Ъ»). Господин Аркуша также отдельно отметил проблему с зимним дизтопливом, розничные цены на которое, по его мнению, надо поднимать.

Правительство решило стабилизировать оптовые цены, снизив акцизы на топливо и увеличив поставки на внутренний рынок, в конце мая после резкого скачка цен на ГСМ. Нефтекомпаниям было предписано заморозить цены на АЗС.

Летом оптовые цены снижались, что улучшало маржу независимых АЗС. Но уже сейчас тонна летнего дизтоплива стоит 50,6 тыс. руб. на СПбМТСБ, что примерно на 3% выше, чем в начале июня. Биржевая цена на зимнее дизтопливо дороже еще на 5 тыс. руб. за тонну, отмечается в письме главы РТС.

Евгений Аркуша ожидает, что сезонный переход на зимнее топливо может повысить оптовые цены из-за роста себестоимости производства и «хронического условно дефицитного» рынка. Он уточняет, что НПЗ вынужденно «балансируют объемами производства дизтоплива и керосина» (последний — добавка для зимнего дизтоплива). Глава РТС также сетует, что с июля по сентябрь нефтекомпании не исполняли майское поручение Дмитрия Козака об увеличении продаж на внутреннем рынке на 3%, что стало одной из причин роста цен в опте.

Господин Аркуша опасается, что при сезонном росте оптовых цен на зимнее дизтопливо на фоне фиксированных розничных цен оптовые котировки будут выше, чем цены на АЗС, следует из письма.

Евгений Аркуша подтвердил «Ъ», что в связи с ростом оптовых цен независимые АЗС начали повышать цены, обороты их продаж падают, а заправки нефтекомпаний держат цены на уровне конца мая. Он опасается повторения ситуации конца весны, когда продажи независимых АЗС упали на 30−40% («Ъ» описывал проблемы этого сектора 24 августа). По словам главы РТС, в Сибири и на Дальнем Востоке активизировался спрос на зимнее дизтопливо, цена на него уже существенно выше, чем на летнее. «Это замкнутый круг: при хронической нехватке зимнего дизтоплива в высокий сезон нефтяники снижают отгрузки на бирже, поскольку растет ажиотаж на их АЗС, — говорит он.— На Дальнем Востоке уже стоят очереди на заправках некоторых нефтекомпаний, поскольку цена у независимых АЗС уже выше». Чтобы независимые могли конкурировать с АЗС нефтекомпаний, нужно снять заморозку с цен, считает господин Аркуша, что, по его словам, поддерживают и крупные нефтекомпании.

Для стабилизации цен на нефтепродукты при сегодняшней конъюнктуре рынка необходима скорейшая корректировка налогового маневра, в том числе введение демпфирующего механизма (см. материал на стр. 1), и снижение нагрузки на НПЗ путем «неповышения акцизов» с 1 января 2019 года, заявил «Ъ» глава управления ТЭК ФАС Дмитрий Махонин. Представитель Дмитрия Козака не ответил на запрос «Ъ».

Высокие цены на зимнее топливо в межсезонье достаточно традиционны из-за малого объема предложения: НПЗ еще не полностью переключили производство на межсезонные и зимние марки, а у кого-то нет технологической возможности выпускать разный дизель одновременно, отмечает Андрей Костин из Rupec. «Но с наступлением нормативных сроков перехода недостаток предложения будет, скорее всего, преодолен», — считает он.

Дмитрий Козлов

Козак: не будет ни роста цен на бензин, ни введения лимита на энергопотребление
Во время загрузки произошла ошибка.
4 октября© Ньюстюб
Следите за развитием темы«В России резко выросли цены на бензин»
 Израиль встречает россиян недружелюбно
Почему Алексей Навальный может получить реальный срок
Индонезия отложила покупку российских истребителей из-за санкций
Ротенберг назвал причину падения пролета Крымского моста в воду
Великобритания обвинила ГРУ в связях с хакерами. Кто они?
Как повлияет на здоровье отказ от алкоголя на месяц
В России вновь будут использовать провода из алюминия
Нурмагомедов ушел с пресс-конференции перед боем с Макгрегором
Шесть дайверов погибли в Малайзии, пытаясь спасти подростка
Спорт
«Спартак» упустил победу в ЛЕ из-за пенальти на 96-й минуте Зато команда Карреры впервые забила сразу два гола с игры
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Кино
Назван лучший российский сериал года В Москве наградили лауреатов премии «ТЭФИ 2018»
Недвижимость
Как вычислить риелторов-мошенников
История россиянина о жизни в Эмиратах
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
Дети
Кейт Хадсон стала мамой в третий раз 39-летняя актриса стала многодетной мамой
Леди
В гостях: как выглядит дом Димы Билана Уютный большой дом с необычными дизайнерскими решениями – так вкратце можно описать особняк певца. А подробности и фотографии ищи ниже.
Все о ремонте
Как недорого оформить микро-квартиру: пример из Швеции
Двушка с кухней, гостиной, спальней и кабинетом (фото)
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома
Современная квартира с элементами классики: проект в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь