Заморозки требуют разморозки

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Независимые продавцы топлива просят правительство отменить действующую с июня заморозку цен на АЗС. В частности, они отмечают рост оптовых цен на зимнее дизтопливо, что может сделать его продажу в рознице невыгодной. По оценкам Российского топливного союза (РТС), клиенты уже уходят с независимых АЗС на заправки крупных нефтяников, держащих старые цены. Эксперты отмечают, что рост цен обычен при сезонном переходе НПЗ с летнего на зимнее дизтопливо.

Президент РТС Евгений Аркуша в письме профильному вице-премьеру Дмитрию Козаку обратил внимание курирующего ТЭК чиновника на возобновившийся рост биржевых цен на нефтепродукты (копия письма от 1 октября есть у «Ъ»). Господин Аркуша также отдельно отметил проблему с зимним дизтопливом, розничные цены на которое, по его мнению, надо поднимать.

Правительство решило стабилизировать оптовые цены, снизив акцизы на топливо и увеличив поставки на внутренний рынок, в конце мая после резкого скачка цен на ГСМ. Нефтекомпаниям было предписано заморозить цены на АЗС.

Летом оптовые цены снижались, что улучшало маржу независимых АЗС. Но уже сейчас тонна летнего дизтоплива стоит 50,6 тыс. руб. на СПбМТСБ, что примерно на 3% выше, чем в начале июня. Биржевая цена на зимнее дизтопливо дороже еще на 5 тыс. руб. за тонну, отмечается в письме главы РТС.

Евгений Аркуша ожидает, что сезонный переход на зимнее топливо может повысить оптовые цены из-за роста себестоимости производства и «хронического условно дефицитного» рынка. Он уточняет, что НПЗ вынужденно «балансируют объемами производства дизтоплива и керосина» (последний — добавка для зимнего дизтоплива). Глава РТС также сетует, что с июля по сентябрь нефтекомпании не исполняли майское поручение Дмитрия Козака об увеличении продаж на внутреннем рынке на 3%, что стало одной из причин роста цен в опте.

Господин Аркуша опасается, что при сезонном росте оптовых цен на зимнее дизтопливо на фоне фиксированных розничных цен оптовые котировки будут выше, чем цены на АЗС, следует из письма.

Евгений Аркуша подтвердил «Ъ», что в связи с ростом оптовых цен независимые АЗС начали повышать цены, обороты их продаж падают, а заправки нефтекомпаний держат цены на уровне конца мая. Он опасается повторения ситуации конца весны, когда продажи независимых АЗС упали на 30−40% («Ъ» описывал проблемы этого сектора 24 августа). По словам главы РТС, в Сибири и на Дальнем Востоке активизировался спрос на зимнее дизтопливо, цена на него уже существенно выше, чем на летнее. «Это замкнутый круг: при хронической нехватке зимнего дизтоплива в высокий сезон нефтяники снижают отгрузки на бирже, поскольку растет ажиотаж на их АЗС, — говорит он.— На Дальнем Востоке уже стоят очереди на заправках некоторых нефтекомпаний, поскольку цена у независимых АЗС уже выше». Чтобы независимые могли конкурировать с АЗС нефтекомпаний, нужно снять заморозку с цен, считает господин Аркуша, что, по его словам, поддерживают и крупные нефтекомпании.

Для стабилизации цен на нефтепродукты при сегодняшней конъюнктуре рынка необходима скорейшая корректировка налогового маневра, в том числе введение демпфирующего механизма (см. материал на стр. 1), и снижение нагрузки на НПЗ путем «неповышения акцизов» с 1 января 2019 года, заявил «Ъ» глава управления ТЭК ФАС Дмитрий Махонин. Представитель Дмитрия Козака не ответил на запрос «Ъ».

Высокие цены на зимнее топливо в межсезонье достаточно традиционны из-за малого объема предложения: НПЗ еще не полностью переключили производство на межсезонные и зимние марки, а у кого-то нет технологической возможности выпускать разный дизель одновременно, отмечает Андрей Костин из Rupec. «Но с наступлением нормативных сроков перехода недостаток предложения будет, скорее всего, преодолен», — считает он.