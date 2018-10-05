Автозаправки смогут торговать пивом и вином

Источник: Ведомости

Решение о возврате торговли алкоголем на заправках принято на состоявшемся в сентябре у вице-премьера Дмитрия Козака совещании. Об этом «Ведомостям» рассказали участник встречи, человек, знающий об этом от другого участника встречи, и сотрудник одной из нефтяных компаний. Правительство согласилось разрешить торговлю слабым алкоголем на АЗС, добавляют два федеральных чиновника.

Предложения некоторых нефтяных компаний по возврату пива и вина на АЗС действительно обсуждались у Козака в контексте стабилизации розничного топливного рынка, сказал представитель вице-премьера. Цель этих предложений — повысить рентабельность компаний. Даны соответствующие поручения, добавил он.

Таким образом, правительство поддержало идеи члена Совета Федерации от Астраханской области Геннадия Орденова, говорят собеседники «Ведомостей». Проект поправок в закон о регулировании алкогольного рынка, разрешающий продажу алкоголя крепостью до 16,5% на АЗС, Орденов внес в Госдуму в январе 2017 г.

В обоснование предложений он сообщил, что введенный в 2011 г. запрет торговли алкоголем на АЗС неэффективен: связи между употреблением алкоголя и возможностью купить его на заправке нет — алкоголь можно приобрести и в обычных магазинах, которые часто находятся вблизи АЗС.

Число аварий с участием нетрезвых водителей после запрета не уменьшилось, сказано там же: в 2010 г. было 11 800 таких ДТП — и 16 000 в 2015 г.

А владельцы АЗС, в частности независимых, пострадали, указывал сенатор. Росли издержки, падала доходность АЗС, и нетопливные товары с услугами стали играть большую роль в прибыли АЗС. После запрета на торговлю алкоголем содержать магазины при автозаправках стало невыгодно, некоторые были закрыты. Представитель Орденова от комментариев отказался.

Особенно актуальна для АЗС возможность дополнительного заработка сейчас. Весной 2018 г. топливо резко подорожало. Тогда правительству удалось договориться с нефтяниками: они больше не повышают розничные цены, а правительство снижает акцизы. Нефтяники обещание выполняют.

Разрешение продаж алкоголя на АЗС — пряник нефтяникам за сдерживание цен на топливо, считает партнер Urus Advisory Алексей Панин. Несмотря на падение рентабельности АЗС, нефтяные компании могут делать центром прибыли другие сегменты, напоминает он: «У них есть возможности для маневра в отличие от независимых заправок».

У АЗС сложная ситуация с продажами топлива — доходность низкая, рост доходов от продаж сопутствующих товаров позволил бы компенсировать потери, рассуждает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов также за возврат слабого алкоголя на АЗС, заявил он телеканалу «Россия 24» 4 октября.

В мире большую часть прибыли АЗС получают от продажи сопутствующих товаров, напоминает аналитик АКРА Василий Танурков. Российские заправки следуют зарубежному тренду. Продажи нетопливных продуктов покрывают 33% операционных расходов российских заправок «Лукойла», к 2020 г. компания рассчитывает довести показатель до 50%, а в 2027 г. — до 80%, говорил старший вице-президент компании по поставкам и продажам Вадим Воробьев. По его словам, за рубежом эта цифра — 100%.

Торговля при АЗС — активно развивающийся канал продаж, добавляет гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Заправки заинтересованы в росте доходов от нетопливных услуг и на этот рынок активно идут крупные продовольственные сети, напоминает он: «Магнит» ведет переговоры о сотрудничестве с «Лукойлом», развивающая в Поволжье магазины Spar компания уже открывает точки на заправках. По данным эксперта, на начало второго полугодия 2018 г. в России было более 10 500 магазинов на АЗС.

Получается, магазины есть на 70% заправок. Для сравнения: у крупнейшего по обороту ритейлера страны X5 Retail Group на тот момент было более 13 000 точек, у крупнейшей сети по числу магазинов, «Магнита», — почти 17 000.

Сейчас на продажи на АЗС приходится около 1,5% торговли продовольственными товарами в рознице, говорит Бурмистров: «Но разрешение продавать алкоголь на заправках в перспективе трех лет позволит нарастить эту долю до 2%, а через пять лет — до 3%».

Возврат пива на АЗС вряд ли станет стимулом для роста рынка пива, хотя любое смягчение законов для пивоваров полезно, считает представитель AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

По его оценке, в перспективе через АЗС может продаваться не более 1% такой продукции. Потенциал невелик, согласен с ним представитель «Балтики» (входит в Carlsberg Group) Алексей Кедрин: до запрета средние продажи на магазин при заправке были в разы ниже, чем в традиционной точке. Но «Балтика» поддерживает это предложение.

Минпромторг поддерживает идею разрешить торговлю слабым алкоголем на АЗС, говорит его представитель. ФАС тоже «за», указывает начальник управления службы Дмитрий Махонин: продажа слабоалкогольных напитков увеличит доходность АЗС.

Главный противник идеи — Минздрав: снятие запрета увеличит потребление алкоголя. Продажа на АЗС может стимулировать импульсивную покупку алкоголя человеком, который этого не планировал, рассуждает представитель министерства.

АЗС и прилегающая территория — зона повышенной опасности и снятие запрета повысит риск появления на дороге нетрезвого водителя и нетрезвых посетителей на АЗС с последующим созданием аварийных ситуаций с их участием, продолжает он.

Во избежание импульсивной покупки алкоголь не будет выставляться на витрину — предлагается его предоставлять покупателю по запросу, говорят федеральный чиновник и участник совещания у Козака. Это избыточная мера, считает Кедрин.

Представители Минфина, Минтранса, «Роснефти», «Лукойла», «Газпром нефти», «Татнефти», «Сургутнефтегаза», X5 Retail Group, «Ашана», «Магнита», «Дикси» не ответили на запросы «Ведомостей».