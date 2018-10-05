Автозаправки смогут торговать пивом и вином
Правительство согласилось дать АЗС дополнительный заработок, чтобы ограничить рост цен на топливо.
Правительство согласилось дать АЗС дополнительный заработок, чтобы ограничить рост цен на топливо.
Решение о возврате торговли алкоголем на заправках принято на состоявшемся в сентябре у
Предложения некоторых нефтяных компаний по возврату пива и вина на АЗС действительно обсуждались у Козака в контексте стабилизации розничного топливного рынка, сказал представитель
Таким образом, правительство поддержало идеи члена Совета Федерации от Астраханской области Геннадия Орденова, говорят собеседники «Ведомостей». Проект поправок в закон о регулировании алкогольного рынка, разрешающий продажу алкоголя крепостью до 16,5% на АЗС, Орденов внес в Госдуму в январе 2017 г.
Число аварий с участием нетрезвых водителей после запрета не уменьшилось, сказано там же: в 2010 г. было 11 800 таких ДТП — и 16 000 в 2015 г.
А владельцы АЗС, в частности независимых, пострадали, указывал сенатор. Росли издержки, падала доходность АЗС, и нетопливные товары с услугами стали играть большую роль в прибыли АЗС. После запрета на торговлю алкоголем содержать магазины при автозаправках стало невыгодно, некоторые были закрыты. Представитель Орденова от комментариев отказался.
Особенно актуальна для АЗС возможность дополнительного заработка сейчас. Весной 2018 г. топливо резко подорожало. Тогда правительству удалось договориться с нефтяниками: они больше не повышают розничные цены, а правительство снижает акцизы. Нефтяники обещание выполняют.
Разрешение продаж алкоголя на АЗС — пряник нефтяникам за сдерживание цен на топливо, считает партнер Urus Advisory Алексей Панин. Несмотря на падение рентабельности АЗС, нефтяные компании могут делать центром прибыли другие сегменты, напоминает он: «У них есть возможности для маневра в отличие от независимых заправок».
Президент «Лукойла» Вагит Алекперов также за возврат слабого алкоголя на АЗС, заявил он телеканалу «Россия 24» 4 октября.
В мире большую часть прибыли АЗС получают от продажи сопутствующих товаров, напоминает аналитик АКРА Василий Танурков. Российские заправки следуют зарубежному тренду. Продажи нетопливных продуктов покрывают 33% операционных расходов российских заправок «Лукойла», к 2020 г. компания рассчитывает довести показатель до 50%, а в 2027 г. — до 80%, говорил старший
Торговля при АЗС — активно развивающийся канал продаж, добавляет гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Заправки заинтересованы в росте доходов от нетопливных услуг и на этот рынок активно идут крупные продовольственные сети, напоминает он: «Магнит» ведет переговоры о сотрудничестве с «Лукойлом», развивающая в Поволжье магазины Spar компания уже открывает точки на заправках. По данным эксперта, на начало второго полугодия 2018 г. в России было более 10 500 магазинов на АЗС.
Сейчас на продажи на АЗС приходится около 1,5% торговли продовольственными товарами в рознице, говорит Бурмистров: «Но разрешение продавать алкоголь на заправках в перспективе трех лет позволит нарастить эту долю до 2%, а через пять лет — до 3%».
По его оценке, в перспективе через АЗС может продаваться не более 1% такой продукции. Потенциал невелик, согласен с ним представитель «Балтики» (входит в Carlsberg Group) Алексей Кедрин: до запрета средние продажи на магазин при заправке были в разы ниже, чем в традиционной точке. Но «Балтика» поддерживает это предложение.
Минпромторг поддерживает идею разрешить торговлю слабым алкоголем на АЗС, говорит его представитель. ФАС тоже «за», указывает начальник управления службы Дмитрий Махонин: продажа слабоалкогольных напитков увеличит доходность АЗС.
АЗС и прилегающая территория — зона повышенной опасности и снятие запрета повысит риск появления на дороге нетрезвого водителя и нетрезвых посетителей на АЗС с последующим созданием аварийных ситуаций с их участием, продолжает он.
Представители Минфина, Минтранса, «Роснефти», «Лукойла», «Газпром нефти», «Татнефти», «Сургутнефтегаза», X5 Retail Group, «Ашана», «Магнита», «Дикси» не ответили на запросы «Ведомостей».
В подготовке статьи участвовали Наталья Ищенко, Татьяна Ломская, Филипп Стеркин