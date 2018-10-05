Гендиректор «РоссТура» заявил о готовности компании продолжить работу в качестве агентства

Источник: AP 2018

Компания «РоссТур», которой четыре крупных туроператора ранее закрыли возможность бронирования туров, готова остановить туроператорскую деятельность, но продолжит работать в качестве агентства, сообщил ТАСС гендиректор компании Александр Недополз.

Мы хотим остановить именно операторскую деятельность, но не деятельность компании. Деятельность компании продолжается в качестве агента. Александр Недополз гендиректор компании «РоссТур»

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила ТАСС, что компания «РоссТур» готова заявить о прекращении туроператорской деятельности для вступления в силу финансовых гарантий на 150 млн рублей.

«Недополз сказал, что он готов остановить деятельность для вступления в силу фингарантий. Уже на 15 млн рублей недоплаченных туров на ближайшие выходные, а сколько всего, он сказать не может», — заявила Тюрина.

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О ситуации с «Росстуром»

По данным на середину дня среды, 3 октября, четыре туроператора, среди которых «Пегас Туристик», «Корал Трэвел», «Санмар» и «Интурист», закрыли возможность бронирования туров компанией «РоссТур». Все туроператоры, по словам гендиректора компании, ссылаются на нарушения «РоссТуром» сроков платежей. Сотрудничество с другими туроператорами, включая Anex Tour и «Библио-Глобус», продолжается в штатном режиме.