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10:26 (мск), источник: Российская газета

Эксперт прокомментировала предложение вернуть алкоголь на АЗС

Если будет принято решение о снятии запрета на продажу пива и алкоголя крепостью до 16 градусов на автозаправочных станциях, это приведет к самым негативным последствиям. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом «Российской газеты» высказала руководитель Национального научного центра наркологии — филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского» Минздрава России Татьяна Клименко.

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Источник: Reuters

— Я понимаю, что бизнес, лоббируя уже ни один год идею возврата торговли алкоголем на АЗС, отстаивает свои интересы, но, а кто будет отстаивать интересы участников движения и пешеходов, которых будут сбивать пьяные водители, — подчеркивает Клименко. —.

Если в магазинах на АЗС появится алкоголь — это однозначно приведет к всплеску аварийности на дорогах. Мы так долго и упорно боремся, в том числе и ужесточением штрафов и наказаний, с пьяными за рулем, и тут вдруг поставим алкоголь в то место, куда заходят водители.

Понимаете, продажа алкоголя на заправках создаст эффект психологической иллюзии: человек начнет на подсознании думать, что, может, и ничего страшного выпить бутылочку за рулем!

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Татьяна Клименко при этом напоминает, что даже в супермаркетах отделы с алкогольной продукцией находятся в самых укромных концах торговых залов, чтобы у покупателей было меньше соблазнов купить спиртное. Это, по ее мнению, правильный подход в рамках антиалкогольной политики, которую в последние годы проводит государство.

Напомним, что сегодня в СМИ появилась информация, что на правительственном уровне рассматривается возможность снятия запрета на продажу алкогольной продукции на заправочных станциях.

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