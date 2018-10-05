Эксперт прокомментировала предложение вернуть алкоголь на АЗС

Источник: Reuters

— Я понимаю, что бизнес, лоббируя уже ни один год идею возврата торговли алкоголем на АЗС, отстаивает свои интересы, но, а кто будет отстаивать интересы участников движения и пешеходов, которых будут сбивать пьяные водители, — подчеркивает Клименко. —.

Если в магазинах на АЗС появится алкоголь — это однозначно приведет к всплеску аварийности на дорогах. Мы так долго и упорно боремся, в том числе и ужесточением штрафов и наказаний, с пьяными за рулем, и тут вдруг поставим алкоголь в то место, куда заходят водители.

Понимаете, продажа алкоголя на заправках создаст эффект психологической иллюзии: человек начнет на подсознании думать, что, может, и ничего страшного выпить бутылочку за рулем!

Читайте также Почему после алкоголя происходят провалы в памяти?

Татьяна Клименко при этом напоминает, что даже в супермаркетах отделы с алкогольной продукцией находятся в самых укромных концах торговых залов, чтобы у покупателей было меньше соблазнов купить спиртное. Это, по ее мнению, правильный подход в рамках антиалкогольной политики, которую в последние годы проводит государство.