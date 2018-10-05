Валютные вклады уходят из Сбербанка

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Сбербанк в пятницу традиционно первым из российских банков опубликовал ежемесячную отчетность. Согласно этим данным, по оценке «Ъ», средства населения в иностранной валюте в сентябре сократились на $901 млн (на 2,7%) и составили $32,5 млрд. Скорее всего, российские граждане эти средства просто забрали из банка, а не конвертировали в рублевые депозиты. По данным отчетности, срочные и текущие вклады населения в рублях сократились в прошлом месяце на 45,78 млрд руб. (на 0,5%), до 9,65 трлн руб. В целом отток валютных вкладов замедлился по сравнению с августом, когда физические лица забрали из банка $1,18 млрд.

Пресс-служба Сбербанка подтвердила отток $0,9 млрд средств физлиц в сентябре, но отметила, что при этом приток средств юрлиц за месяц составил около $1,5 млрд (расчет производился по внутренней методике банка). Отток валютных вкладов в августе в Сбербанке назвали результатом «управляемой эволюции баланса банка».

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Вместе с тем еще в конце августа банк ввел новый сезонный валютный вклад, действовавший до конца сентября, со ставками 1,5−3% годовых (максимальная ставка предлагалась клиентам, готовым разместить от $150 тыс. на три года). Сейчас максимальная ставка по долларовым вкладам в Сбербанке составляет 2,06% годовых, тогда как в ряде крупных банков (ВТБ, РСХБ, Альфа-банк, Росбанк) ставки по долларовым депозитам превышают 2,5% годовых.



Сентябрьский отток вкладов из Сбербанка происходил на фоне заявлений главы банка ВТБ Андрея Костина, что в случае реализации жесткого сценария санкций, при котором российские госбанки лишатся возможности осуществлять операции в долларах, ВТБ не исключал выдачу средств с таких счетов в другой валюте в качестве одного из вариантов исполнения своих обязательств перед вкладчиками. Заявление главы второго по величине российского банка не прошло бесследно, и успокаивать клиентов банков пришлось уже главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, которая опровергла возможность принудительной конвертации вкладов. Такие меры, по ее словам, лишь подорвут доверие к российской банковской системе.

