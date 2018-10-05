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5 октября, источник: Газета Коммерсантъ

Валютные вклады уходят из Сбербанка

В сентябре российские граждане продолжали активно снимать валюту со счетов в Сбербанке. За месяц объем таких вкладов сократился на $0,9 млрд, с начала августа объем сократился более чем на $2 млрд. Отток средств с депозитов физлиц в Сбербанке происходил на фоне усиливающихся слухов о возможной принудительной конвертации валютных вкладов. Впрочем, после успокаивающих заявлений главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, а также подъема ставок по валютным вкладам оттоки могут сократиться.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сбербанк в пятницу традиционно первым из российских банков опубликовал ежемесячную отчетность. Согласно этим данным, по оценке «Ъ», средства населения в иностранной валюте в сентябре сократились на $901 млн (на 2,7%) и составили $32,5 млрд. Скорее всего, российские граждане эти средства просто забрали из банка, а не конвертировали в рублевые депозиты. По данным отчетности, срочные и текущие вклады населения в рублях сократились в прошлом месяце на 45,78 млрд руб. (на 0,5%), до 9,65 трлн руб. В целом отток валютных вкладов замедлился по сравнению с августом, когда физические лица забрали из банка $1,18 млрд.

Пресс-служба Сбербанка подтвердила отток $0,9 млрд средств физлиц в сентябре, но отметила, что при этом приток средств юрлиц за месяц составил около $1,5 млрд (расчет производился по внутренней методике банка). Отток валютных вкладов в августе в Сбербанке назвали результатом «управляемой эволюции баланса банка».

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Вместе с тем еще в конце августа банк ввел новый сезонный валютный вклад, действовавший до конца сентября, со ставками 1,5−3% годовых (максимальная ставка предлагалась клиентам, готовым разместить от $150 тыс. на три года). Сейчас максимальная ставка по долларовым вкладам в Сбербанке составляет 2,06% годовых, тогда как в ряде крупных банков (ВТБ, РСХБ, Альфа-банк, Росбанк) ставки по долларовым депозитам превышают 2,5% годовых.

Сентябрьский отток вкладов из Сбербанка происходил на фоне заявлений главы банка ВТБ Андрея Костина, что в случае реализации жесткого сценария санкций, при котором российские госбанки лишатся возможности осуществлять операции в долларах, ВТБ не исключал выдачу средств с таких счетов в другой валюте в качестве одного из вариантов исполнения своих обязательств перед вкладчиками. Заявление главы второго по величине российского банка не прошло бесследно, и успокаивать клиентов банков пришлось уже главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, которая опровергла возможность принудительной конвертации вкладов. Такие меры, по ее словам, лишь подорвут доверие к российской банковской системе.

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Согласно оценке «Ъ», средства юридических лиц в валюте выросли в Сбербанке за сентябрь на $1,43 млрд. В основном это произошло за счет роста депозитов коммерческих компаний на срок свыше трех лет на $1,56 млрд (при сокращении депозитов на менее длинные сроки). Также на $902 млн выросли остатки на счетах зарубежных компаний. Рублевые средства юрлиц в Сбербанке выросли за сентябрь более чем на 222 млрд руб. Этот рост произошел в основном за счет дополнительно привлеченных средств Федерального казначейства в размере почти 151 млрд руб.

По данным рейтингового агентства Fitch, в августе наиболее значительный отток корпоративного фондирования с корректировкой на изменение валютного курса наблюдался у Сбербанка (117 млрд руб., 1,7%), Газпромбанка (87 млрд руб., 2,8%) и банка «Россия» (58 млрд руб., 9,4%). Розничные депозиты также снизились в основном у Сбербанка (107 млрд руб., 0,9%) и в банках, которые санирует ЦБ (35 млрд руб., 3,2%), в то время как в других банках наблюдалось достаточно равномерное увеличение розничных депозитов.

По словам директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслана Коршунова, «слухи о дедолларизации экономики и возможной конвертации валютных вкладов в рубли могли подтолкнуть часть населения к изъятию своих средств из госбанков, против которых могут усилены санкции». Вместе с тем он отмечает, что отток вкладов населения в сентябре также мог быть следствием и сезонного фактора — возвращения населения из отпусков и, как следствие, роста их потребительской активности. Однако, по мнению господина Коршунова, эти факторы носили разовый эффект и с высокой вероятностью подобных оттоков в октябре не будет.

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