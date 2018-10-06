Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Германия сделала заявление по претензиям Нидерландов к РФ
Что это? Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир (фото)
Минздрав намерен запретить рекламу леденцов от боли в горле
Женщина, которая не ест сахар 30 лет, показала фото в купальнике
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
Мухи, тигры и лисыКак в Китае борются с коррупцией?
Преимущества отсталости России оценили в США
Скрипаль попала в ДТП: неожиданно оторвало колесо
Патрушев назвал страну, где скоро развернется сирийский сценарий
Актера театра жестоко убили из-за телевизора
Королева красоты устроила убийство мужа-миллионера из-за денег
Изнеможденный болезнью Юдашкин появился на публике
Человек, которому принадлежит особняк за 10,5 млрд руб.
Изменения, которые коснутся жильцов многоэтажек
Финал шоу "Голос 60+" омрачил конфликт
Актера Недзведцкого жестоко убили на застолье
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
12 способов сделать квартиру теплее
Фоторепортажи
10В Тверской области в ДТП погибли более десяти человек
17Идем на «Восток»
15:42 (мск), источник: ТАСС

Саудовская Аравия предсказала полное исчезновение России с рынка нефти через 19 лет

ТАСС, 6 октября — Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман Аль Сауд считает, что до 2030 года спрос на нефть будет ежегодно увеличиваться на 1−1,5%

Наверх
ЦБ: $ 66.6270   +0.42 € 76.6610   +0.61 ММВБ: $ 66.5975   -0.42 € 76.7100   -0.44
Источник: РИА "Новости"

Саудовская Аравия ожидает, что к 2030 году ряд стран, добывающих нефть, в том числе Россия, утеряют свои позиции на рынке, полностью потеряв добычу. Такое мнение в интервью Bloomberg высказал наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман Аль Сауд.

Спрос на нефть до 2030 года будет расти темпами примерно на 1−1,5% в год, полагает принц. «Некоторые думают, что после этого срока он начнет замедляться, но мы считаем, что многие страны-производители просто исчезнут к этому времени. Например, сильно упадет Китай, если совсем не исчезнет, другие страны также продолжат исчезать как производители. Через 19 лет Россия сильно потеряет в добыче, если не полностью все 10 млн баррелей нефти в сутки», — рассуждал он.

Как следствие, Саудовской Аравии в будущем придется поставлять еще больше. «Мы не видим угроз для Саудовской Аравии в этой области», — заключил принц.
Читайте также
Круговорот нефти в бюджете

Ранее министр энергетики королевства Халед аль Фалех, выступавший в Москве на российской энергонеделе, заявил, что за последние три месяца Саудовская Аравия нарастила добычу на 400 тыс. баррелей в сутки до 10,7 млн, а экспорт — на 700 тыс. баррелей до 7,7 млн. В ноябре рост продолжится, прогнозировал он. Аль-Фалех также говорил, что Аравия начнет поставлять нефть новым клиентам в ближайшее время.

Текущая добыча России составляет 11,36 млн баррелей. По словам министра энергетики Александра Новака, Россия может нарастить еще на 200−300 тыс. в ближайшие месяцы.

По прогнозам ОПЕК, добыча нефти в России будет расти примерно до 2020 года, а после этого года рост остановится.

Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также: Баррель за 100: что ждет нефтяной рынок

 Россия — США: либо договариваемся по-человечески, либо не обессудьте
Его аппарат прозвали Сатаной, а его самого принимали за колдуна
Дальше — тишина: умерла Монсеррат Кабалье
Экс-глава Фонда доктора Лизы заявила, что на нее донесли в СК
Картина Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась
Пенсионер съездил в отпуск и остался без квартиры
Нурмагомедов получит рекордный гонорар за бой с Макгрегором
Найдено вещество, которое замедляет старение
Спорт
Момент истины: Хабиб и Конор в бойне года О главном бое года, в котором противники по-настоящему ненавидят друг друга
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Кино
От Светлакова до Розановой: звезды на презентации СТС Телеканал представил новые проекты, которые зрители уже скоро увидят в эфире
Недвижимость
Как вычислить риелторов-мошенников
Ипотечной ставке предрекли рост до критического уровня
История россиянина о жизни в Эмиратах
Сакля, юрта и сукал: он объездил весь мир и снял людей на фоне их удивительных домов
Дети
Жена Никиты Михалкова умилила соцсети снимком мужа и внука Эмоциональный снимок очень понравился пользователям сети
Леди
Жена Крутого пришла на концерт в платье за 284 тыс. рублей 54-летняя Ольга блистала на светском мероприятии.
Все о ремонте
С какой части квартиры лучше всего начинать ремонт?
Как выглядит 42-метровая квартира в Нью-Йорке (фото)
5 футуристичных интерьеров, в которых удобно жить
Как правильно выбрать стол для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь