Саудовская Аравия предсказала полное исчезновение России с рынка нефти через 19 лет

Источник: РИА "Новости"

Саудовская Аравия ожидает, что к 2030 году ряд стран, добывающих нефть, в том числе Россия, утеряют свои позиции на рынке, полностью потеряв добычу. Такое мнение в интервью Bloomberg высказал наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман Аль Сауд.

Спрос на нефть до 2030 года будет расти темпами примерно на 1−1,5% в год, полагает принц. «Некоторые думают, что после этого срока он начнет замедляться, но мы считаем, что многие страны-производители просто исчезнут к этому времени. Например, сильно упадет Китай, если совсем не исчезнет, другие страны также продолжат исчезать как производители. Через 19 лет Россия сильно потеряет в добыче, если не полностью все 10 млн баррелей нефти в сутки», — рассуждал он.

Как следствие, Саудовской Аравии в будущем придется поставлять еще больше. «Мы не видим угроз для Саудовской Аравии в этой области», — заключил принц.

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Ранее министр энергетики королевства Халед аль Фалех, выступавший в Москве на российской энергонеделе, заявил, что за последние три месяца Саудовская Аравия нарастила добычу на 400 тыс. баррелей в сутки до 10,7 млн, а экспорт — на 700 тыс. баррелей до 7,7 млн. В ноябре рост продолжится, прогнозировал он. Аль-Фалех также говорил, что Аравия начнет поставлять нефть новым клиентам в ближайшее время.

Текущая добыча России составляет 11,36 млн баррелей. По словам министра энергетики Александра Новака, Россия может нарастить еще на 200−300 тыс. в ближайшие месяцы.

По прогнозам ОПЕК, добыча нефти в России будет расти примерно до 2020 года, а после этого года рост остановится.