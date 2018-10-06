Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ вернула себе крупное месторождение золота и меди
Что это? Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир (фото)
Операция по увеличению ягодиц убила двух британок
Умерла актриса Неонила Крюкова
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
Мухи, тигры и лисыКак в Китае борются с коррупцией?
Стало известно об украденных США российских технологиях С-300
Почему работающие пенсионеры начали увольняться
Популярное обезболивающее признали опасным для сердца и сосудов
Мифы о сексе, которые давно устарели
Известны последние слова погибшего вора в законе Вагона
Звезду «Ревизора» убили во время застолья - СМИ
Человек, которому принадлежит особняк за 10,5 млрд руб.
Изменения, которые коснутся жильцов многоэтажек
Уставшая от измен мужа Лорак разводится
Финал шоу "Голос 60+" омрачил конфликт
10 стеллажей и полок, которые легко сделать своими руками
12 способов сделать квартиру теплее
Фоторепортажи
12Торжества в честь 70-летия КНДР
10В Тверской области в ДТП погибли более десяти человек
19:41 (мск), источник: Интерфакс

Второе судно в водах Германии начало укладку труб по маршруту «Северного потока-2»

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — Судно Audacia компании Allseas в субботу приступило к трубоукладке на германском участке газопровода «Северный поток-2», где также ведет работы судно Castoro Dieci (C10).

Наверх

Как говорится в сообщении проектной компании, Nord Stream 2 AG, судно Audacia начало работы в конечной точке 30-километровой траншеи для двух ниток газопровода в территориальных водах Германии. Ему предстоит уложить участок протяженностью около 38 километров в более глубоководной части маршрута газопровода. После укладки первой нитки Audacia вернется в исходную точку и начнет укладку второй нитки. Работы планируется завершить к концу 2018 года.

В соответствии с графиком все работы по газопроводу «Северный поток-2» в территориальных водах Германии будут завершены до конца этого года, заверяет оператор стройки.

Газопровод «Северный поток-2» пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тысячи километров. Пропускная способность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует «Газпром» в альянсе с европейскими компаниями — Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall.

Читайте также:

СК опроверг расстрел пилота вертолета замгенпрокурора России
В Саудовской Аравии предрекли уход России с нефтяного рынка
Картина Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась
Американец заработал полмиллиона долларов в канализации
Песков рассказал о планах Путина на день рождения
Нурмагомедов получит рекордный гонорар за бой с Макгрегором
Дальше — тишина: умерла Монсеррат Кабалье
Спорт
Момент истины: Хабиб и Конор в бойне года О главном бое года, в котором противники по-настоящему ненавидят друг друга
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Кино
От Светлакова до Розановой: звезды на презентации СТС Телеканал представил новые проекты, которые зрители уже скоро увидят в эфире
Недвижимость
В какую недвижимость вложиться, чтобы не прогадать
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
Назван самый свадебный город России
9 свежих идей для оформления комнаты разнополых детей
Дети
Жена Никиты Михалкова умилила соцсети снимком мужа и внука Эмоциональный снимок очень понравился пользователям сети
Леди
Жена Крутого пришла на концерт в платье за 284 тыс. рублей 54-летняя Ольга блистала на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как недорого оформить микро-квартиру: пример из Швеции
Двушка с кухней, гостиной, спальней и кабинетом (фото)
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома
Современная квартира с элементами классики: проект в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь